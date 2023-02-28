Eyad El Askalany kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eyad El Askalany Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eyad El Askalany adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eyad El Askalany Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eyad El Askalany 24 Aralık 2004 tarihinde Ismailia şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da إياد العسقلاني şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eyad El Askalany Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ACFA yapmaktadır. Eyad El Askalany, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ismaily SC U21 futbol takımında oynamaktadır. Ismaily SC U21 takımına - tarihinde katılmıştır. Eyad El Askalany'nin Ismaily SC U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Eyad El Askalany Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eyad El Askalany isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eyad El Askalany Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eyad El Askalany Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eyad El Askalany şuan Ismaily SC U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Eyad El Askalany Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır U20 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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