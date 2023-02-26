Eyal Golasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eyal Golasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eyal Golasa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eyal Golasa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eyal Golasa 7 Ekim 1991 tarihinde Netanya şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsrail,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da אייל גולסה şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eyal Golasa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Eyal Golasa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Tel Aviv takımına 8 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Eyal Golasa'nin Maccabi Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eyal Golasa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eyal Golasa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Eyal Golasa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eyal Golasa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Maccabi Haifa

1 Temmuz 2014 yılında PAOK

8 Temmuz 2016 yılında M. Tel Aviv

Eyal Golasa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eyal Golasa şuan Maccabi Tel Aviv takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Eyal Golasa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail takımında 22 numaralı formasıyla 2 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U21 takımında 10 numaralı formasıyla 19 Kasım 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 1 gol atmıştır.

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