Eyal Hen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eyal Hen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eyal Hen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eyal Hen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eyal Hen 14 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da אייל חן şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eyal Hen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Hadera futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Hadera takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eyal Hen'nin Hapoel Hadera ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eyal Hen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eyal Hen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eyal Hen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eyal Hen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında M. Tel Aviv

1 Ağustos 2019 yılında B TLV Bat Yam

30 Haziran 2022 yılında M. Tel Aviv

31 Temmuz 2022 yılında Hapoel Hadera

30 Haziran 2023 yılında M. Tel Aviv

Eyal Hen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eyal Hen şuan Hapoel Hadera takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eyal Hen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Maccabi Tel Aviv

İsrail U17 takımında 17 numaralı formasıyla 1 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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