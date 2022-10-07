Eyer Saracı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Eyer Saracı görev tanımı nedir, Eyer Saracı ne iş yapar, Eyer Saracı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Eyer Saracı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Eyer Saracı Tanımı;

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Eyer Saracı Maaşı Ne Kadar? 2022 Eyer Saracı Maaşları

Eyer Saracı maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Eyer Saracı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Eyer Saracı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7536.11

Meslek Adı :

Eyer Saracı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ayakkabı Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Atlar ve diğer koşum hayvanları için kullanılacak eğer ve hamutları yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Eyer Saracı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Köseleyi seçmek ve bundan eyerin çeşitli kısımlarını kesmek, eyeri preslemek, içini doldurmak ve yumuşak malzeme ile besleyerek ahşap bir çerçeve üzerine bindirmek,

b) Perçin, cidarların bıçakla düzetilmesi ve makine dikişi işlerini yaparak köseleye istenilen rengi vermek,

c) Eyer, koşum takımları ve köseleden yapılmış diğer her çeşit eşyayı ve deri döşeme işlerini tamir etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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