Eyfel Kulesi'nde bomba paniği
Fransız güvenlik güçleri, aldıkları bombalı saldırı ihbarı nedeniyle Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi'ni boşalttı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi bomba saldırısı ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Yetkililer bölgenin güvenlik çemberine alındığını duyurdu.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi bomba saldırısı ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Fransız medyasında polise yerel saatle 12.00'de kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bomba ihbarı yapıldığı belirtildi.
Kulenin bulunduğu yedinci bölgede bir polis soruşturmasının devam ettiği ifade edildi.
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