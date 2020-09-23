El bombası ile yakalanan teröristin turuncu kategoride arandığı ortaya çıktıMaske denetiminde polislere saldırı: 2 polis yaralıPendik Çocuk Sokağı’nda sosyal mesafeli satranç etkinliği!İran'da tarihi döviz rekoru: 28 bin tümeni aştıNATO'dan Türkiye - Yunanistan açıklaması: İlerleme kaydedildiMersin'de mesai saatleri düzenlemesiWhatsApp'ta yeni mesajlaşma dönemi!Masumlar Apartmanı hangi günler var? Tekrarı ne zaman? Hangi kanalda?Bafra Belediye Başkanı Kılıç: Halkımızla birlikte başarıyoruz!Ağabeyine 'beni burdan al' deyip intihar etti
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Eyfel Kulesi'nde bomba paniği

Eyfel Kulesi'nde bomba paniği

Fransız güvenlik güçleri, aldıkları bombalı saldırı ihbarı nedeniyle Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi'ni boşalttı.

Eyfel Kulesi'nde bomba paniği

Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi bomba saldırısı ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Yetkililer bölgenin güvenlik çemberine alındığını duyurdu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi bomba saldırısı ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Fransız medyasında polise yerel saatle 12.00'de kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bomba ihbarı yapıldığı belirtildi.

Kulenin bulunduğu yedinci bölgede bir polis soruşturmasının devam ettiği ifade edildi.

AYRINTILAR GELECEK!

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT