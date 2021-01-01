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  3. Eyfel Kulesi'yle aynı miktarda çelik kullanılan yeni Kömürhan Köprüsü açılıyor! 16 ili bağlayacak...

Eyfel Kulesi'yle aynı miktarda çelik kullanılan yeni Kömürhan Köprüsü açılıyor! 16 ili bağlayacak...

2014 yılında yapımına başlanan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu Ege ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayacak olan 660 metre uzunluğundaki yeni Kömürhan Köprüsü'nün açılışı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. Köprünün yapımında Eyfel Kulesi'yle aynı miktarda çelik kullanıldı.

Eyfel Kulesi'yle aynı miktarda çelik kullanılan yeni Kömürhan Köprüsü açılıyor! 16 ili bağlayacak... 1116

16 ili bağlayacak Kömürhan Köprüsü'nün yapımı tamamlandı. Elazığ ve Malatya ilinin bağlantı noktası olan 2 bin 400 metrelik iki tüneli ile ve dünyada orta açıklığı ile 4. sırada yer alan köprünün açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telekonferans yöntemiyle gerçekleştirecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise açılışta bizzat Kömürhan Köprüsü'nde olacak.