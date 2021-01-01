Eyfel Kulesi'yle aynı miktarda çelik kullanılan yeni Kömürhan Köprüsü açılıyor! 16 ili bağlayacak...

16 ili bağlayacak Kömürhan Köprüsü'nün yapımı tamamlandı. Elazığ ve Malatya ilinin bağlantı noktası olan 2 bin 400 metrelik iki tüneli ile ve dünyada orta açıklığı ile 4. sırada yer alan köprünün açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telekonferans yöntemiyle gerçekleştirecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise açılışta bizzat Kömürhan Köprüsü'nde olacak.