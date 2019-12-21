Eylem hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Terörle mücadelede kararlılıkla mücadelesini sürdüren Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor. Irak'ın kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."

Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/Ot3CsiJJug — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 21, 2019

Mehmetçik göz açtırmıyor: 2 terörist etkisiz

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