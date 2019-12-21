Eylem hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadelede kararlılıkla mücadelesini sürdüren Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor. Irak'ın kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."
Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/Ot3CsiJJug— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 21, 2019
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