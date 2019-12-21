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  3. Eylem hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Eylem hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Eylem hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Terörle mücadelede kararlılıkla mücadelesini sürdüren Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor. Irak'ın kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla  3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen  hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."

 

 

 

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