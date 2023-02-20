Eylemde polise tokat atan astsubaya 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi

Fatih'te sağlık çalışanlarının eylemi sırasında barikatlar önünde polis memuruna tokat attığı iddia edilen astsubayın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Eylemde polise tokat atan astsubaya 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi

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Eylemde polise tokat atan astsubaya 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi

Fatih'te sağlık çalışanlarının eylemi sırasında barikatlar önünde polis memuruna tokat attığı iddia edilen astsubayın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, sanığın "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Fatih'te sağlık çalışanlarının eylemi sırasında polisin uyarılarına rağmen dağılmayarak barikatlar önünde polis memuru T.I.'ya tokat atıp darp ettiği iddia edilen astsubay sanık N.K.Ö.'nün yargılanmasına devam edildi. İstanbul 18.Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuksuz sanık N.K.Ö. ve tarafların avukatı hazır bulundu.

3 yıla kadar hapis cezası talep edildi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, olay günü sanığın doktor olan eşinin vefat eden meslektaşlarının ölümünü protesto etmek amacıyla olay yerinde bulunduğunu, olayın hemen öncesinde sanığın, eşinin kaybolan çantasını aramak amacıyla müştekinin bulunduğu yere geldiğini aktardı. Açıklanan mütalaada, sanığın oradaki polislerin oluşturduğu barikatın önünde polislere direndiği, bu sırada müşteki olan polis memuruna tokat atmak suretiyle basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralanmasına sebep olduğu belirtilerek "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 6 aydan

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Açıklanan mütalaada ayrıca, sanığın belirtilen toplantıya katıldığına veya katılmasına rağmen uyarı yapılıp kendiliğinden dağılmadığına ilişkin görüntü kaydının bulunmadığı, sanığın amacının eşinin yanında bulunmak ve eşinin olay sırasında kaybolan çantasını aramak olduğunu söylediği ve eşinin kaybolan çantasıyla ilgili yapılan resmi bir müracaatın da olduğu belirtilerek her türlü şüpheden uzak kat'i delil bulunmadığı gerekçesiyle "izinsiz gösteriye katılma" suçundan beraatı istendi.

Duruşmada tarafların avukatları, esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanda bulunabilmek için mahkemeden süre istediler.

Eylemde polise tokat atan astsubaya 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi

ASTSUBAY BERATINI TALEP ETTİ

Sanık N.K.Ö. ise savunmasında aleyhine olan hususları kabul etmediğini söyleyerek beraatını talep etti.

Mahkeme, taraflara açıklanan esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli astsubat N.K.Ö.'nün "izinsiz gösteriye katılma" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan toplamda 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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