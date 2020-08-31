Eylül ayı aylık burç yorumları | Aylık burç yorumları 2020

Eylül ayında gökyüzü yine oldukça hareketli ve heyecanlı gelişmelerle geliyor. Eylül ayını bir yandan Dolunay, bir yandan Mars Retrosu ve önemli gezegen geçişleri takip edecek. Eylül ayı 2020 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları, Haziran burç yorumlarını haberimizde sizler için derledik. Peki Eylül ayı burçları neler bekliyor? İşte Eylül ayı aylık burç yorumları haberimizde..

KOÇ BURCU AYLIK BURÇ YORUMLARI

Hazırlığa başladığınız bir ay olacak. Sizi memnun etmeyen bu zamana kadar zorla ilerlettiğiniz konuları yeniden gündeme getirebilirsiniz. İkili ilişkilerde fikren de olsa adil olmaya çalışacağımız, politik manevralarla krizleri kendi yararımıza dönüştürebileceğimiz bir süreç olacak. Ortaklık veya ikili ilişkilerinizle ilgili her iki tarafı da memnun edecek kararlar alabileceksiniz. Venüs ilişkiler gezegeninizin yönetici gezegeni olduğu için 3 Eylül 6 Eylül arasında biraz daha dikkatli olmalısınız. Parasal konularda kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Venüsün, Aslan burcuna geçiş yapması ile yalnızlar türlü aşk ilişkilerine giriş yapabilirler. Bu dönem kararlı olup, birlikte olmak istediğiniz kişiyi seçebilirsiniz fakat bir eleme dönemi olacak.

BOĞA BURCU AYLIK BURÇ YORUMLARI

Yönetici gezegeniniz Venüs aya giriş yaparken bulunduğu alanda bir satürn karşıtlığı yaratacak bu karşıtlık ayın ilk haftasında biraz yakın çevre iletişimi ile özellikle kadınlarla ilgili konularda bazı anlaşmazlıklar yaşanabilir. Eylül ayı kariyerle ilgili konularda biraz daha hareketli ve iletişim odaklı geçebilir. Özelikle yaratıcılık gerektiren konularla ön plana çıkacaksınız. Bazı günlerde Tam anlamıyla bir fark edilme sorunu yaşayabilirsiniz. Bu süreçte şu ana kadar neler yaptığınızı analiz edebilir, hatalarınızın daha da farkına varabilirsiniz. Psikoloji, bilinçaltı, rüyalar gibi konular hayatınızda daha ön plana çıkabilir, uyku düzeninizde bazı sorunlar ortaya çıkabilir.

Bazı harcamalar gündeme gelebilir. Evinizde yenilikler yapmak, yeni eşya almak gibi bir takım daha çok evlen ilgilenmek istediğiniz evde keyif alacağınız bir dönem olacak.

İKİZLER BURCU AYLIK BURÇ YORUMLARI

İş hayatınızda bazı teklifler alabilirsiniz. Fakat ayın ilk haftasında parasal konularda kendinizi sınırlandırılmış hissettirecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle ortaklık gerektiren konularda tekrar bir destek almaya başlayabilirsiniz. Aşk konusunda istekli bir döneme gireceksiniz. Venüs'ün pozisyonu itibariyle eski aşklara geçmiş ilişkilere geri dönme isteği olabilir. Biraz daha keyif aldığınız konularla ilgili hareket etmek isteyeceğiniz bir ay olacak.

Geçmiş konuları tekrar edebilir. Yeniden sorunlar gün yüzüne çıkabilir. İçinde bulunup da memnun olmadığınız bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU AYLIK BURÇ YORUMLARI

Parasal konularla ilgili ayın ilk haftasından sonra olumlu gelişmeler yaşanacak. Zam alabilirsiniz, prim bazlı çalışıyorsanız yüksek bir prim alabilirsiniz. Fakat ayın ilk haftasında bazı konularda endişe duyabilirsiniz. Bir takım keyfi harcamalar yapabilirsiniz. Aklınıza evinizle yapmayı planlayacağınız ilginç fikirler gelebilir. Ev içinde sohbet, muhabbet ortamı çok daha fazla olacaktır. Yeni bir eve geçmek, ev almak, araba almak veya satmak içinde güzel bir süreçte olacaksınız. Özellikle yapacağınız pazarlıklar çok adil ve sizin düzgün yönetebileceğiniz pazarlıklar olacaktır. 6 Eylül’de ise Venüs, Aslan burcuna geçiş yapacak ve 24 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar finansal konularda şanslı, kazançlarınızı artırabileceğiniz bir süreç içinde olacaksınız.

ASLAN BURCU AYLIK BURÇ YORUMLARI

Kariyer anlamında bazı sürpriz gelişmeler söz konusu olabilir. Ticari faaliyetlerde bulunmak iş kurmak müşterilerinizi artırmak için yeni girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Biraz kendinizi heyecanlı hissettiğiniz özellikle dış görünüş itibariyle yenilenmek isteyeceğiniz uyanacak. Ayın ilk haftasında yapılacak bir takım yenilikler günlük yaşam kalitenizi düşürecek durumlara neden olabilir.

Önemli mevki ve statü sahibi kişilerle her ne kadar sürekli bir araya gelecek olsanız da onlarla ilişkilerde bu stresli çemberin içinde olabilecek. Uzun vadeli planlar yapmak yerine daha kısa vadeli hatta günü kurtarıcı planlarla zamanınızı geçirebilirsiniz. Zamanında küçük gördüğünüz, sandığınız, önemsemediğiniz bir takım meseleler büyüyerek önünüze gelebilir bu dönemde. 22 Eylül’de ise Güneş artık Terazi burcuna geçiş yapacak

BAŞAK BURCU AYLIK BURÇ YORUMLARI

Merkür'ün Terazi burcundaki seyahatinde iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, finansal konular, kazançlar, alım satım işleri, bütçe ile ilgili işler üzerine olabilecektir. “Nasıl daha iyi para kazanırım?” sorusuna cevap arayabilir, alım satım işleriniz varsa bu etki ile rahatlıkla işlerinizi yapabilirsiniz. Para, finans, mali konularla ilgili anlaşmalar, sözleşmeler, önemli, toplantılarda söz konusu. Parasal konularda daha adil çözümler üretebilecek, olası kriz durumlarını politik bir şekilde yönetebileceksiniz. Para ile bağlantılı anlaşmalar yapmak içinde güzel bir süreç. Yalnız olanlar hayatlarında bir ilişkiye daha çok ihtiyacı olduğu konusunda yakınmalar artabilir, duygusal anlamda hassas ve alıngan davranabilirsiniz.

TERAZİ BURCU AYLIK BURÇ YORUMLARI

İş ve çalışma koşullarınızda bir değişim, gelişmeler meydana gelebilir, daha fazla çalışmanız, yorulmanız anlamına geliyor. Bu yüzden sağlığa dikkat, özellikle ayaklarınıza ve ayak bileklerinize. Eğer bir iş teklifi gelirse bunun ne kadar gerçekçi ve ayakları yere sağlam basan bir modda olduğunu araştırın. Günlük hayatınızda sizi yoran zamanınızı alan enerjinizi tüketen konuları görmek kabullenmek ve şimdilik akışta kalmak en iyisi. Bu dönemde sağlığınıza özen göstermek, kilo vermek diyet yapmak bedeninizi korumak isteyebilirsiniz. Yaşamınızda huzur ve dengeyi yakalama uğruna daha fazla çene yormak, çaba sarf etmeni gerekebilir. Bir check-uptan geçebilir, göz veya diş doktoruna gitmeniz gerekebilir. Sizi çok yoracak ve sorumluluklarınızı arttıracak bir yükün, işin altına da girebilirsiniz. İletişim yeteneklerinizi çok hünerli ve yaratıcı bir şekilde ortaya koyabileceksiniz.

AKREP BURCU AYLIK BURÇ YORUMLARI

Bu ay dinlenme, içe dönüş süreci yaşayacaksınız önümüzdeki süreçte. Kendinizi daha fazla sorgulayabilir, hayatın neresindeyim, nereye gidiyorum, hedeflerim neler, neler yapmam gerek gibi daha birçok sorunun yanıtını arıyor olacaksınız. 27 Eylül’e kadar önemli sözleşme ve anlaşmalarınızı ertelemenizde yarar olduğunu düşünüyorum. Ha erteleyemediniz, olası imza gerektiren konularda maddeleri dikkatli okuyun ve işinize gelmeyi çıkartın sözleşmeler içinden. Çünkü 12. ev aslında kayıplar alanıdır ve şartlar ve koşullar tam olarak elimizde olmaz, bu yüzden adımlarınızı dikkatli atmalısınız. 6 Eylül’de ise Venüs, Aslan burcuna geçiş yapacak ve 24 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Bu etki ile iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda daha çok keyif ve mutlu olacağınız bir süreç başlıyor sizler için. Bu konulardaki isteklerinizi daha net bir şekilde ortaya koyabilir ve destek bulabilirsiniz.

YAY BURCU AYLIK BURÇ YORUMLARI

Merkür'ün Terazi burcundaki seyahatinde sizleri oldukça sosyal, o parti senin bu parti benim, arkadaşlarınızla daha sık bir araya gelebileceğiniz, yeni sosyal ortamlar içine girebileceğiniz bir dönem başlayacak. Arkadaşlarınızın fikirleri ve görüşleri bu dönem sizler için oldukça önem kazanacak keza sizin de fikirleriniz onların yaşamlarında yol gösterici olabilecektir. Oldukça nazik, kibar iletişim becerilerinizle insanları bir araya getirebilir hatta küsleri bile barıştırabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilişkilerde bu süreçte hele ki onlarla ortaklaşa bir takım işler yürütüyorsanız bazı sıkıntılar devreye girebilir. Elinizde patlayacak, bomba bir proje vardır ama bir türlü bunu bir takım kanallara ikna etmekte veya pazarlamakta zorlanabilirsiniz. Bir diğer olası etkisi de ki bence bu en önemli olanı, trafikte dikkatli olmanızda yarar var.

OĞLAK BURCU AYLIK BURÇ YORUMLARI

Eylül ayına Balık burcundaki Dolunay ile başlıyoruz. Bu dönemde kendinizi ifade ederken iletişimde dikkatli olmakta fayda var. Düşüncelerinizi ve planlarınızı net ve doğru bir şekilde ifade edemeyebilir, yanlış anlaşılabilirsiniz. Bu yüzden de komşular, yakın çevre, kardeşlerle iletişimde gerginlikler oluşabilir. Kısa yolculuklar veya gezilerle ilgili planlarınız varsa karar almakta veya tam ne istediğinizi belirlemekte güçlük çekebilirsiniz. Kendinizi zihinsel anlamda daha fazla yorgun ve meşgul hissedebilirsiniz. 5 Eylül’de Merkür, Terazi burcuna geçiş yapacak. İş arayanlar bu süreçte bir çok iş görüşmesine gidecekler. İşiniz için seyahatler de söz konusu olabileceği gibi anlaşmalar, sözleşmeler de söz konusu olabilecektir. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi üstlerinizle, yöneticilerinizle paylaşmaktan çekinmeyin.

KOVA BURCU AYLIK BURÇ YORUMLARI

Bu ay kendinize duyduğunuz öz değeri ve verdiğiniz önemi sınayacak hayat koşulları ortaya çıkabilir, kendiniz için de bir şeyler yapmak isteyeceksiniz. Maddi konularda kendinizi sisli bir yolda yürüyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bu yüzden de aslında büyük riskli bir takım girişimler ve yatırımlar için önümüzdeki 10 günlük süreç pek de uygun bir zaman dilimi değildir. Mevcut koşullarınızı korumaya yönelik hareket etmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Merkür'ün Terazi burcu seyahatinde iletişim yeteneklerinizi daha çok din, felsefe, akademik, eğitim, hukuksal konular, seyahatler, yabancılar, yurt dışı ile ilgili işler olacaktır. Özellikle yayıncılık, tanıtım, reklam faaliyetleri için güzel bir süreçtir bu. Kitap çıkarmak isteyenler yayın evleri ile toplantılar yapabilirler. Yalnız olanlar, yalnızlıklarına bu tarihe kadar son verebilirler. Bunun yanı sıra, size keyif ve mutluluk verecek sözleşmeler, anlaşmalar, ortaklıklar gündeme gelebilir.

BALIK BURCU AYLIK BURÇ YORUMLARI

Merkür'ün Terazi burcu seyahatinde krediler, burslar, primler, ortaklaşa kazançlarla elde edilen gelirler, miraslar ön planda olabilecektir. Özellikle Merkür sayesinde 27 Eylül’e kadar bu konularla ilgili sözleşmeler, anlaşmalar, imza gerektiren koşullar gündeme gelebilir. Krediler için araştırmalar yapabilirsiniz. Bu dönem biraz daha zihinsel farkındalık dönemidir, kendinizde değiştirmek istediğiniz noktaları tespit etmek için güzel bir süreçtir. Mars, 9 Eylül itibari ile Koç burcunda geri hareket etmeye başlayacak. Maddi anlamda bu dönem paranın bereketi çok kalmayabilir, para geldiği gibi gider. Cüzdanınızda adeta bir delik vardır, cebinizden parayı gizli bir el sürekli çekiyormuş gibi gelebilir. Bunun yanı sıra size yapılması gereken ödemelerde gecikmeler meydana gelebilir. Bir diğer olası etkisi de para ile ilgili konularda zihniniz dağınık olabilir ve doğru adımlar atamayabilirsiniz. Bu dönem hırsızlıklara, hilekarlara karşı dikkatli olmalı, yatırımlar yapmak için pek de ideal bir süreç olmayacaktır.