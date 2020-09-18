Eylül ayında kar yağdı! Görenler şaştı, kaldı

Kırgızistan dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı felç etti. Aralıklarla yağmur ve yüksek bölgelerde kar yağışı beklendiği uyarısının yapıldığı kentteki kar görüntüleri cep telefonuna anbean kaydedildi.

Kırgızistan’ın Talas bölgesinde yaşanan olayda Eylül ayında kar gören vatandaşlar hayrete düştü. Yetkililerin günler öncesinden uyardığı kentte yolların tamamen karla kaplandığı görüldü. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Genç kıza uyuşturucuya alıştırdığı söylenip vuruldu! Ölmesin diye yardım edip kaçtılar

Yasa dışı şekilde maymun beslemişti! Meriç İzgi adliyeye sevk edildi

Sokakta dev timsahları görenler gözlerine inanamadı!

Müge Anlı'dan Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin açıklama!