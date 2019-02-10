Eylül bebek ve dayısı son yolculuğuna uğurlanıyor (1) KARTAL'da çöken binada enkaz altında kalarak can veren 1 buçuk yaşındaki Eylül Dervişoğlu ve dayısı Melih Aydın için Kartal Cevizli Zeytinlik Camii'nde...

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