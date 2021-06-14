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  3. Eylülde nikahı olan Özge Özpirinçci’nin bebeğinin cinsiyeti ortaya çıktı!

Eylülde nikahı olan Özge Özpirinçci’nin bebeğinin cinsiyeti ortaya çıktı!

Geçtiğimiz hafta gündeme bomba gibi düşen hamilelik iddialarını 13 haftalık hamile olduğunu söyleyerek doğrulayan Özge Özpirinçci'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

Eylülde nikahı olan Özge Özpirinçci’nin bebeğinin cinsiyeti ortaya çıktı!

Meslektaşı Burak Yamantürk altı yıldır aşk yaşayan Özge Özpirinçci hamile olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından Tarkan'ın baba oluyorum videosunu paylaşan Özpirinçcii takipçilerini güldürdükten sonra “9 değil 13 haftalık hamileyim” diyerek müjdeli haberi verdi.

Ünlü çiftin evlenmeden çocuk sahibi olması takipçilerinin ikiye bölünmesine neden olmuştu. Bazıları bu durumu normal karşılarken bazıları nikahsız olmalarına sert tepki göstermişti.

Eylülde nikahı olan Özge Özpirinçci’nin bebeğinin cinsiyeti ortaya çıktı!

SET ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Şu sıralar Özpirinçci ‘İlk ve Son’ isimli dizinin çekimleri için yoğun bir tempoda çalışırken ekibin, Özpirinçci'nin karnı belirginleşmeden önce çekimlerin tamamlanması için çalışmalara hız verdiği hatta yakın plan sahnelerin çekimleri de yeniden planlandığı iddia edildi.

Eylülde nikahı olan Özge Özpirinçci’nin bebeğinin cinsiyeti ortaya çıktı!

KIZ BEBEKLERİ OLACAK

Şimdi ise 35 yaşındaki güzel oyuncunun bebeğinin cinsiyeti belli oldu. 13 haftalık hamile olan Özge Özpirinçci'nin kız bebeği olacağı öğrenildi.

Şimdilik bebekleri için isim arayışına girmeyen çiftin, eylül ayında nikah masasına oturacağı konuşuluyor..

Eylülde nikahı olan Özge Özpirinçci’nin bebeğinin cinsiyeti ortaya çıktı!Eylülde nikahı olan Özge Özpirinçci’nin bebeğinin cinsiyeti ortaya çıktı!

 

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