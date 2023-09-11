Eymen Taha, Saros Körfezi’nde iki dalda ikinci oldu

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Eymen Taha Turan, katıldığı Keşan 2022 Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda iki dalda ikinci oldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Eymen Taha, Saros Körfezi’nde iki dalda ikinci oldu

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Eymen Taha Turan, katıldığı Keşan 2022 Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda iki dalda ikinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Edirne Valiliği, Keşan Belediyesi ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Keşan 2022 Açık Su Yüzme Şampiyonası yoğun katılımla gerçekleştirildi. Saros Körfezi Erikli Sahili Keşan Belediyesi Yelken ve Su Sporları Kulübü'nde düzenlenen yarışmalarda yaklaşık 500 sporcu yarıştı. 2 gün boyunca devam eden turnuvada, 7 kategoride yarışlar düzenlendi. Kocaeli'den yarışa katılan Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Eymen Taha Turan, 14-15 ve 14-24 yaş gruplarında yüzme yarışlarında ikinci olarak önemli bir başarı elde etti.

14-15 yaş kategorisinde 1.500 metre ve 14-24 yaş kategorisinde de 3.000 metre kulaç atarak her iki yaş grubunda da ikinci olan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Eymen Taha Turan, yüzlerce sporcu arasında madalya kürsüsüne çıktı. Antrenör Samet Işık nezaretinde yarışan Eymen Taha Turan'ın elde ettiği başarı kulübünde ve Körfez'de sevinçle karşılandı.

Eymen Taha, Saros Körfezi’nde iki dalda ikinci oldu

Eymen Taha, Saros Körfezi’nde iki dalda ikinci oldu

Eymen Taha, Saros Körfezi’nde iki dalda ikinci oldu

Eymen Taha, Saros Körfezi’nde iki dalda ikinci oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Down Sendromlu Futsal Milli Takımı’na coşkulu karşılama
Down Sendromlu Futsal Milli Takımı’na coşkulu karşılama
Giresunspor adalet istiyor
Giresunspor adalet istiyor
Tekvando ilgisi 14’den 9 yaşa geriledi
Tekvando ilgisi 14’den 9 yaşa geriledi
Giresunspor’da görev dağılımı
Giresunspor’da görev dağılımı
Son Haberler
Otizmli Kerem’in öğretmenlik hayali gerçek oldu
Otizmli Kerem’in öğretmenlik hayali gerçek oldu
Diyarbakır’da 469 bin 52 öğrenci ders başı yaptı
Diyarbakır’da 469 bin 52 öğrenci ders başı yaptı
İzmirli öğrenciler dersbaşı yaptı
İzmirli öğrenciler dersbaşı yaptı
İzmir Fuarı’nda Bayraklı Belediyesi projeleriyle dikkat çekti
İzmir Fuarı’nda Bayraklı Belediyesi projeleriyle dikkat çekti
Arda Güler'den üzücü haber! devre arasında Sevilla'ya kiralanacağı belirtiliyor
Arda Güler'den üzücü haber! devre arasında Sevilla'ya kiralanacağı belirtiliyor
Hakem belli oldu! Türkiye, Japonya ile karşılaşacak
Hakem belli oldu! Türkiye, Japonya ile karşılaşacak
Çok Okunanlar
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
Burhaniye’de briç turnuvası 300 sporcuyu buluşturdu
Burhaniye’de briç turnuvası 300 sporcuyu buluşturdu
Tavşanlı’da düzenlenen Karate Turnuvası ödül töreni ile sona erdi
Tavşanlı’da düzenlenen Karate Turnuvası ödül töreni ile sona erdi
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!