Eynel Soares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eynel Soares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eynel Soares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eynel Soares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eynel Soares 25 Ekim 1998 tarihinde Santiago şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Yeşil Burun Adaları uyrukludur.Gerçek adı da Eynel Domingos Rocha Soares şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eynel Soares Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kas-Consulting d.o.o yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS Trencin futbol takımında oynamaktadır. AS Trencin takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Eynel Soares'nin AS Trencin ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Eynel Soares Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eynel Soares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eynel Soares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eynel Soares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Braga U23

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2022 yılında AS Trencin

Eynel Soares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eynel Soares şuan AS Trencin takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Eynel Soares Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yeşil Burun Adaları U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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