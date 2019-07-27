EYOF 2019’da milli judocular karma takım mücadelesinde altın madalya kazandı

Azerbaycan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen 15. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2019) judo müsabakaları tamamlandı. Müsabakaların son gününde milli judocular, karma takımlar mücadelesinde altın madalya aldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen EYOF 2019'un 7. ve son gününde erkekler 60, 81, +81 kilo, kadınlar 48, 63, +63 kilodan oluşan judo karma takımlar karşılaşmaları gerçekleştirildi. Milli judoculardan erkeklerde Muhammed Demirel (60 kg), Musa Şimşek (81 kg), Münir Ertuğ (+81 kg) kadınlarda ise Sıla Ersin (48 kg), Özlem Yıldız (63 kg), Hilal Öztürk(+63 kg) karma takımlar müsabakalarında mücadele etti.

Türkiye Karma takımı İtalya ve Gürcistan'ı 4-0 yenerek finale yükseldi. Finalde Rusya ile karşılaşan milli judocular rakibini 4-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: İHA