EYOF'ta Hilal Öztürk'ten altın madalyalı kapanış Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam eden 15'inci Avrupa Gençlik Olimpiyat Yaz Festivali'nde (EYOF), judo ferdi müsabakalarının son gününde, +70 kilodaki milli judocu Hilal Öztürk, kapanışı altın madalya ile yaptı.

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam eden 15'inci Avrupa Gençlik Olimpiyat Yaz Festivali'nde (EYOF), judo ferdi müsabakalarının son gününde, +70 kilodaki milli judocu Hilal Öztürk, kapanışı altın madalya ile yaptı. Hilal Öztürk madalya yolunda çıktığı tüm karşılaşmalarında rakiplerini ipponla yendi. İlk turda Fransız, çeyrek finalde Rus, yarı finalde Sloven rakiplerini zorlanmadan geçen milli judocu, finalde Hollandalı Carmen Dijkstra karşısında 15 saniyede sonuca gitti ve altın madalyaya uzandı. EYOF Bakü 2019 judoda, yarın karma takımlar müsabakaları ile festival sona erecek. FOTOĞRAFLI DHA



