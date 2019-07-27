EYOF'un yıldızı milli judocular

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 15'inci Avrupa Gençlik Olimpiyat Yaz Festivali'nde (EYOF) judo dalındaki karma takımlar karşılaşmalarında, Türk sporcular sırasıyla İtalya, Gürcistan ve Rusya'yı 4-0'lık skorlarla yenerek yenilgisiz şampiyon oldu.

İlk turu maç yapmadan geçen Türk milli takımı, ikinci turda İtalya ile karşılaştı. Habibe Ayfonlu, Musa Şimşek, Hilal Öztürk ve Münir Ertuğ'dan oluşan milli takım, rakiplerine ipponla 4-0 üstünlük sağladı ve bu sonuçla yarı finale çıktı. Yarı finaldeki Gürcistan müsabakasında, Habibe Ayfonlu, Musa Şimşek, Hilal Öztürk ve Münir Ertuğ rakiplerini yine ipponla yenerek Türkiye'yi finale taşıdı.

Final mücadelesinde Rusya önünde tatamide Musa Şimşek, Hilal Öztürk, Münir Ertuğ ve Sıla Ersin ile 4-0'lık galibiyete ulaşan milli takım, altın madalya kazandı.

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DHA