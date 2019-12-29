Eypio kimdir? Nereli? Gerçek adı ne? Kaç yaşında? Şarkıları neler? Sevgilisi var mı?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'yi bu sene ilk kez Rap formatında yapacak ve kurduğu EXXEN platformunda yayınlanacak. O Ses Türkiye Rap'in jüri üyelerinden biri de Eypio oldu. Peki Eypio kimdir? Nereli? Gerçek adı ne? Kaç yaşında? Şarkıları neler? İşte tüm merak edilenler...

EYPİO KİMDİR? NERELİ? GERÇEK ADI NE? KAÇ YAŞINDA?

Asıl adı Abdurrahim Akça'dır. Eypio, 2 Şubat 1983 tarihinde Konya'da dünyaya gelmiştir. Anne ve babası Türkmendir.

2002 yılına kadar İstanbul Zeytinburnu'nda yaşamıştır. 2002'de Hollanda'ya giden A.P.O, ilk kayıtlarını Hollanda'da yabancı bir grupla yapmış ve onlarla çalışmıştır. Daha sonra tek başına çalışmaya başlamış ve ilk albümü A.P.O E.P'yi 2005 yılında çıkartmıştır. Hollanda'daki çalışmalarına devam eden A.P.O, 2006 yılında RapFabriek'i çıkarmıştır. 2007 yılında Hırsız Var isimli albüm çıkarmıştır. 6 yıl Hollanda'da yaşadıktan sonra, 2008 yılında Türkiye'ye dönen A.P.O, dördüncü underground albümü olan Apollo'yu çıkartmıştır. Aynı yıl İstanbul'da kendisine ait Bol Wear isimli HipHop giyim mağazasını açmıştır. HipHop kültürüyle ilgili her şeyin olduğu bu mağaza kısa bir sürede tanınmış ve birçok MC ve HipHop severin tercihi olmuştur. A.P.O, 2009 Şubat'ında piyasaya çıkan Fuat'ın Kalbüm albümünde konuk sanatçı olarak yer almıştır. Bunun ardından 2009 Mayıs ayında vizyona giren gençlik sinema filmi Adab-ı Muaşeret'in Soundtrack'i için Sultana'yla düet çalışması yapmıştır.

Rap çalışmalarına devam eden A.P.O, 2009 Haziran'ında kendi müzik stüdyosunu kurmuştur. Stüdyosunda kendi kayıtlarını alan A.P.O, dışarıdan kayıt alınmasını da sağlamaktadır. Bu stüdyoda hem rape yeni başlayanlar için rap müziğine ve rap yapmaya dair bilgiler verilmektedir. A.P.O, 2013 yılında mahlasını Eypio olarak değiştirmiştir. 2013 yılında Ayrım Yok adlı video klibini paylaşmıştır. 2014 yılında Beton Duvar albümündeki Kral Çıplak ve Ay Kızım adlı parçalara klip çekilmiştir 24 Aralık 2015 tarihinde Burak King ile birlikte yaptığı "Günah Benim" adlı single parçası 180 milyon izlenmeyi geçmiştir.17 Haziran 2016 tarihinde Burak King ile birlikte Ay Bizim Yıldız Bizim adlı milli takım parçasının yayınlamışlardır. 1 Temmuz 2016 tarihinde Günah Benim isimli albümü çıkarmıştır.

EYPİO ŞARKILARI NELERDİR?

Albümler:

2005 - A.P.O (E.P)

2006 - Rap Fabriek

2007 - Hırsız Var

2008 - Apollo

2011 - AbduRhyme

2012 - 16:34

2014 - Beton Duvar

Video Klipleri:

2013 - Ayrım Yok

2014 - Kral Çıplak

2015 - Ay Kızım

2015 - Günah Benim

Ödülleri:

2016 43.Altın Kelebek Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Solist Kazandı