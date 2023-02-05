Eyram Viegbe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eyram Viegbe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eyram Viegbe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eyram Viegbe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eyram Viegbe 8 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eyram Viegbe Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eyram Viegbe, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valenciennes FC futbol takımında oynamaktadır. Valenciennes FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eyram Viegbe'nin Valenciennes FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Eyram Viegbe Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eyram Viegbe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eyram Viegbe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eyram Viegbe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Valenciennes FC

Eyram Viegbe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eyram Viegbe şuan Valenciennes FC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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