Eysajan Kurban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eysajan Kurban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eysajan Kurban adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eysajan Kurban Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eysajan Kurban 6 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 艾沙江·库尔班 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eysajan Kurban Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eysajan Kurban, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zhejiang FC futbol takımında oynamaktadır. Zhejiang FC takımına 10 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Eysajan Kurban'nin Zhejiang FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eysajan Kurban Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eysajan Kurban isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eysajan Kurban Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eysajan Kurban futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Eylül 2020 yılında QD Yo. Is. Res.

31 Aralık 2020 yılında GZ FC U19

10 Nisan 2021 yılında ZJ FC

Eysajan Kurban Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eysajan Kurban şuan Zhejiang FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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