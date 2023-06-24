EYT başvurusu kapıdan dönenler dikkat! SGK düğmeye bastı: O kişilere erken emeklilik yolu açıldı

EYT (Erken Emeklilik Hakkı) ile ilgili yasa yürürlüğe girdikten sonra, başvuruların başlamasıyla birlikte yoğun bir süreç başlamıştır. Yasanın gerektirdiği şartları sağlayanlar, emekli maaşlarını almaya başlamışlardır. Ancak, SGK'da emeklilik başvuruları onaylanmayan veya iptal edilen binlerce dosya bulunmaktadır. İşte bu konuyla ilgili tüm detaylar...

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EYT başvurusu kapıdan dönenler dikkat! SGK düğmeye bastı: O kişilere erken emeklilik yolu açıldı

EYT konusu, sigorta girişiyle ilgili birçok soruyu beraberinde getirmiştir. Yasa gereği şartları sağlayanlar emekli maaşlarını almaya başlamıştır. Ancak, EYT emekliliği için başvuru yapan bazı kişiler, şartları karşılamalarına rağmen dosyalarının iptal edilmesiyle karşılaşabilmektedir.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, TGRT canlı yayınında bu iptal edilen başvurularla ilgili ayrıntıları anlattı. Yılmaz, geçmişte sigorta girişi yapılmış ancak düzenli prim ödemesi yapılmayan kişilerin başvuru sürecindeki durumunu değerlendirdi. Sigorta başlangıcı yapılıp fiilen çalışmayan ve sadece evrak üzerinde emeklilik hakkı elde etmek isteyen kişilerin başvurularının iptal edilebileceğini belirtti.

SGK'YA BAŞVURU YAPILABİLİR

sgk

Yılmaz, sigortalılıkta bedenen ve ruhen çalışmanın ve bunun karşılığında ücret almanın gerekliliğini vurguladı. Özellikle 18 yaşından küçükler için belirli bir genelge bulunduğunu ve sigortalılık için ispat yükümlülüğünün sigortalı ve işverene ait olduğunu ifade etti. İşyerinde çalışırken bankaya ödenen maaşların kanıt olarak kabul edilebileceğini, çalışma arkadaşlarının, şeflerin veya ustabaşıların şahitlik yapabileceğini belirtti. Ancak, şirketin kapanması durumunda belge bulunamaması halinde şahitlerle başvuru yapılmasının yeterli olmadığını ve destekleyici belgelerin de gerektiğini vurguladı.

EYT emekliliği şartlarını sağlayan ancak hakkını elde edemeyen kişilerin yasal olarak haklarını arayabileceklerini ifade eden Yılmaz, mahkeme sürecine girilmesi gerektiğini ve bu süreçte delil sunmanın önemli olduğunu belirtti. İtiraz sürecinin SGK'ya başvuru yapma veya karara itiraz etme şeklinde işlediğini ve mahkeme sürecinin zaman alabileceğini açıkladı.

EYT konusunda yapılan başvuruların onaylanmayışı veya iptal edilmesi durumunda, başvuru sahiplerine hukuki danışmanlık almaları tavsiye edilmektedir. Mahkeme sürecinde delillerin sunulması ve destekleyici belgelerin sağlanması önemlidir. Bu süreçte hukukçuların yardımıyla daha sağlıklı sonuçlar elde edilebileceği belirtilmektedir.

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