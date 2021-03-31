Binlerce çalışan Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunda hükümetten gelecek olan açıklamayı bekliyor. Kanununun çıkmasını bekleyen birçok kişi konuya ilişkin haberleri yakından takip ediyor. Peki EYT çıkacak mı 2021? | 2021'de çıkarsa kimler emekli olabilecek? İşte detaylar...

EYT ÇIKACAK MI 2021?

Emeklilikte Yaşa Takılan çalışanların talepleri Twitter dahil birçok platformda dile getiriliyor. Olumlu bir adım atılması halinde kadınlar 20, erkekler de 25 yıl sigortalı olarak çalışma şartlarının yanı sıra 5 bin prim gün ödeme şartlarını yerine getirerek emekli olabilecek. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunu kapattı. Yani, henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunda herhangi bir yasal teklif bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaş şartı ile ilgili yaptığı son açıklama şu şekilde:

"Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu; fazla uzun sürmez, kısa bir süre sonra bu olayın nasıl bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacak. Bunun, ülkemize bir kazanımı yok, kaybettirir."

EYT 2021'DE ÇIKARSA KİMLER EMEKLİ OLABİLECEK?

Konuya ilişkin olumlu bir adım atılsaydı kadınlar 20, erkekler de 25 yıl sigortalı olarak çalışma şartlarının yanı sıra 5 bin prim gün ödeme şartlarını yerine getirerek emekli olabileceklerdi. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT ile ilgili kapıları kapattı.

EYT SON DURUM

Prim gün süresini doldurmuş fakat yaşı bekleyen milyonlarca EYT'li, Meclisin yeni yasama dönemine geçmesi ile birlikte hükümetin konuyla ilgili önemli bir adım atmasını bekliyor. Eğer olumlu bir adım atılırsa kadınlar 20 erkekler de 25 yıl sigortalı olarak çalışma şartlarının yanı sıra 5 bin prim gün ödeme şartlarını yerine getirerek emekli olabilecekler. Emeklilikte yaşa takılanlar için Finlandiya modeli görüşmeler arasında olsa bile bu konu şu sıralar askıda kaldı. Bu yıl EYT konusunda sürpriz bir adım atılması durumunda her emeklilikte yaşa takılan vatandaş emekli olamayacak.

EYT NASIL HESAPLANIR?

EYT'li vatandaşlar için düzenleme bugün uygulamaya girerse emeklilik yaşı hesaplanması şu şekilde olacak.

Vatandaşlar işe başladıklarında kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim şartlarını tamamladıklarında emekli olabilecekler. Ayrıca bu formül sadece 1999 tarihinden yani düzenlemenin hayata geçirilmesinden önce işe giren vatandaşları kapsıyor.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

ERKEK ÇALIŞANLARDA EMEKLİLİK YAŞI NEDİR?

08.09.1976'dan önce sigortalı olan SSK'lılardan 55 yaşını doldurmuş olma ve en az 5000 gün sigortalı olan veya 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber 25 yıldan beri sigortalı olan ve en az 5000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirenler tam emekli aylığına hak kazanmaktadırlar.

08.09.1999 günü ve sonrası işe giren e emekli olabilmeleri için 60 yaşını doldurmaları yani 61 yaşından gün almaları ve en az 7000 gün iş gününü tamamlamış olmaları gerekmektedir.

01.05.2018 gününden sonra sigortalı çalışmaya başlayan erkeklerin emeklilik şartları 7200 iş gününü tamamladıkları tarihe göre değişmektedir. Buna göre emeklilik tablosu şu şekildedir:

1) 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 61 yaş

2) 01.01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 62 yaş

3) 01.01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 63 yaş

4) 01.01.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 64 yaş

5) 01.01.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş

6) 01.01.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş

Erkeklerin SSK'dan 5400 gün ile emeklilik şartları:

İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden 4a bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının tespiti 5400 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zamana göre belli olur. Buna göre; 5400 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 63 yaşında emekli olur.

KADINLAR ÇALIŞANLARDA EMEKLİLİK YAŞI NEDİR?

İlk defa 01.05.2008 tarihinden sonra sigortalı olarak çalışmaya başlamanız halinde 58 yaş ve 7200 gün şartı ile emeklilik hakkı kazanabiliyorsunuz. Ancak 58 yaşında emeklilik hakkı elde edebilmeniz için 7200 iş gününü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlamanız gerekiyor.

Yine kadınlarda da iş gününün tamamlanacağı tarihe göre emekli olma yaşı değişmektedir.

3600 gün ve 15 yıllık sigortalılık süresini;

23.05.2002 tarihinden önce tamamladıysanız 50 yaşında,

24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında tamamladıysanız 52 yaşında,

24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında tamamladıysanız 54 yaşında,

24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında tamamladıysanız 56 yaşında, 24.05.2011 tarihinde sonra tamamladıysanız 58 yaşında 3600 gün ile emeklilik hakkı elde edebilirsiniz.

SSK ya da diğer kapsamlarda ilk işe giriş tarihiniz 08.09.1999 tarihi ile 30.04.2008 tarihleri arası ise; 4500 gün 25 yıllık sigortalılık süresi ve 58 yaşı tamamlamanız halinde SSK yaş haddinden emekli olabilirsiniz.

SSK ya da diğer kapsamlarda ilk işe giriş tarihiniz 01.05.2008 tarihi ve sonrası ise 5400 gün 61 yaşı tamamlamanız halinde emekli olursunuz. Ancak yine bu tarihten sonra girişi olanlar emeklilikte kademeli geçişe tabidir. 5400 günden 61 yaşında emekli olabilmeniz için 5400 günü en geç 31.12.2035 tarihine kadar tamamlamış olmanız gerekiyor.

EMEKLİLİKTE YAŞA NASIL TAKILDILAR?

8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60'a çıkartıldı. 2008 yılında yapılan ikinci değişiklikle de emeklilik yaşı 2036'dan itibaren yeniden kademeli olarak artırılarak kadın ve erkeklerde 2048 yılında 65'te eşitlenecek.