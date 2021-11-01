EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak, EYT'lilerin sayısını açıkladı, maliyeti hesapladı! Bugün yasa çıkarsa kaç kişi emekli olacak? Gözler hükümete çevrildi

Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sunumuyla ekranlara gelen Manşet programına konuk olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak, Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında çalışma yapıldığı iddiası ve süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak, EYT hakkında, "Emeklilikte Yaşa Takılanların bugün geldiği bir süreç hiç konu olmadığımız kanallardan da bizlerin de takip ettiği üzere bir çalışmaların yapıldığı. Bu mağduriyet 22 yıldır devam eden Türkiye'nin en büyük toplumsal sorunu haline gelen. Bu sorunu yaşayan vatandaşlar olarak da sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunlarla kendimizi artık her türlü mücadeleyi vermiş bir olarak bu sorunu yaşayanların geldiği noktada çığlığı emeklilikte yaşa takılanlar. " dedi.

EYT'LİLERİN SAYISI 5 MİLYONA YAKIN

Bunun üzerine Ersoy'un "Kaç kişiden bahsediyoruz? " sorusuna yanıt veren Gönül Boran Özüpak," Sayımız 4 milyon 805 kişi. " dedi. Bunun üzerine Akif Ersoy, şaşırarak " Çok büyük bir sayı" ifadesini kullandı. Sözlerine devam eden Gönül Boran Özüpak," Çok büyük bir sayı. Fakat, hemen sizi hemen emekli edeceğim denilen bir sayı değil. Bu 1999 öncesi işe girişlerin sistemde çalışıyor gözükmüşlüğü var. Hizmet yılını doldurmamış, prim gün sayısını doldurmamış, stajken bir numara almış. Ama çalışma hayatı sonrasından devam etmiş, detaylarıyla hemen emekli olabilecek kişi sayısı bugün yasa çıkmış olsa 750 bin ile 1 milyon kişi arasında. " dedi.

ÇÖZÜM İLETİLMEDİ

Ersoy'un çözüm önerisi ve hükümet kanadıyla görüşme yapılıp yapılmadığını sorması üzerine Gönül Boran Özüpak şunları söyledi:

"8 Eylül 2021'de bizim bir basın açıklamamız olmuştu. Çalışma Bakanımızdan bir randevu talep etmiştik ama bakan yardımcısı bir beye yönlendirildik. Burada çalışmanın varlığından konu oldu ama detayları bizimle hiçbir şekilde paylaşılmadı. Biraz da branşı itibariyle farklı bir branşın bakan yardımcısıydı. Fazla bir detaya girmedi. Biz sorunlarımızı bir aylık bağlanma oranlarını Türkiye'nin daha büyük bir sorun yaratabileceğini, örnekleriyle ilettik. Ama Emeklilikte Yaşa Takılanlar yada emekliler, ya da daha farklı sorunlarla ilgili bir çözüm iletilmedi. "

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN RANDEVU İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Gönül Boran Özüpak," Cumhurbaşkanımızdan bizi bizden dinlesin diyerek randevumu talebimi iletmek istiyorum" dedi.

EYT İÇİN ÇÖZÜMÜ AÇIKLADI

"Bize formüllerle gelinmesini istemiyoruz. " diyen Özüpak, kendilerinin tek bir formüllerinin olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"4447 sayılı kanunun geriye aleyhte işletilmesinin maddesinin düzeltilmesi, düzeltilmesi, iptal edilmesi. Tek çözüm formülü bu."

EYT'NİN MALİYETİ NE KADAR?

Ersoy'un EYT'nin maliyeti hakkındaki sorusu üzerine Özüpak" Şuan aylık bağlanma oranlarının düşüklüğüyle ortalama bir genel anlamda çıkardığımız rakamda 750 bin kişi hemen emekli olacaksa 2 milyar 10 milyon TL. Bugün ödenecek emekli maaşlarının üzerine her ay sadece gelecek rakam 2 milyar. " ifadelerini kullandı.

"ÇOKTA MALİYETLİ BİR RAKAM DEĞİL"

Ersoy'un 2 milyarın az bir rakam olmadığını ifade etmesi üzerine sözlerine devam eden Özüpak, şunları söyledi:

" Eğer bir maliyet hesabı yapılacaksa da bizim yıllarca alamadığımız emekli maaşlarımızın bizlere yansımış olduğu maliyeti de bizler düşünüyoruz. Biz vatandaş, yıllara çalışmışız karşılığını istiyoruz ve karşımıza maliyet hesabıyla geliniyor. Bu 2 milyar 10 milyon aylık 750 bin kişinin bugün emekli oluşuyla Türkiye'nin kaynaklarının nereye, nasıl, ne şekilde kullanılmak istendiğini süreçte emin olun ki EYT için düşünülen bu rakam çokta maliyetli bir rakam değil."