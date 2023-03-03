EYT mesaisi hızlı başladı, SGK merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merkezlerinde yoğun mesai başladı.

SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN KALABALIKLAR OLUŞMAYA BAŞLADI

EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası SGK merkezleri önünde sabah saatlerinden itibaren kalabalıklar oluşmaya başladı.

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Emeklilik başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar SGK Ankara İl Müdürlüğü ve diğer SGK merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

4 SAATTE 600 BAŞVURU

SGK Ankara İl Müdürlüğü, saat 06.00'dan itibaren kapılarını açarak başvuruları kabul etmeye başladı. İl Müdürlüğü yetkilileri, saat 10.00 itibarıyla 600'ü aşkın başvuru alındığını bildirdi.

Emeklilik başvurusu yapan EYT'li vatandaşlar, yasanın yürürlüğe girmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi.

YÜZDE 5 DESTEK PRİMİ VERİLECEK

EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek.

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Aylık bağlanması talebinde bulunanlar, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanabilecek. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içinde tekrar işe başlayan bütün çalışanlar için de yüzde 5 destek primi verilecek.

EMEKLİLİK BAŞVURULARI E- DEVLET'TEN YAPILABİLİYOR

İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemede, vatandaşlar, başvuru sürecinin başlamasının ardından süre sınırı olmaksızın ve sosyal güvenlik kurumlarına gitmeden e-Devlet Kapısı üzerinden de emeklilik işlemlerini yapabiliyor.

SGK tarafından, emeklilik başvuru sürecine ilişkin aşamaların tek tek anlatıldığı animasyon film hazırlandı. Videoda başvuru sürecine ilişkin aşamalar tek tek anlatıldı.