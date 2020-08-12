EYT nedir? EYT'de son durum! Torba yasada var mı?

Emeklilikte yaşa takan milyonlarca vatandaşın sabırsızlıkla beklediği EYT açıklamaları geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT torba yasası hakkındaki açıklamalarının ardından bugün de Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, vatandaşın kafasındaki soruları yanıtladı. Peki EYT nedir? EYT'de son durum ne oldu? Torba yasasında var mı? İşte detaylar...

EYT NEDİR?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da kısaltılmış ifadesiyle EYT, 1999 yılında 4447 sayılı kanun ile ortaya emeklilik yaşının yükseltilmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl sigortalı işte çalışma şartı ile birlikte 5000 prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkan kanun, emekli olmak için çalışma yılı ve prim günü dışında yaş şartı da getirdi.

EYT'DE SON DURUM!

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz günlerde emekli olma konusunda açıklamalarda bulunmuş ve emekliliği hak etmenin üç şartı olduğunu dile getirmişti. Bu şartları yaş, prim ödeme gün sayısı ve sigortalı olarak çalışma süresi olarak sıralayan Bakan Albayrak, EYT'nin yani yaş sorunundan dolayı emekli olamayanların mevcudiyetinin farkında olunduğunu belirtmiş, bu konuyu detaylıca incelediklerini ve çok sayıda alternatif bulunduğunu; kısa zamanda çıkması planlanan EYT torba yasası ile bu sorunun ortadan kalkacağını ifade etmişti.

TORBA YASADA VAR MI?

SuperHaber Youtube kanalına açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, yapılan son düzenlemelerde SSK-BAĞ-KUR arasındaki geçişin kolay hale getirildiğini belirterek BAĞ-KUR primi ödeyen kişilerin primlerini düşük ücretle yatırmalarından dolayı emekli olduklarında çok daha düşük emekli maaşları almak zorunda kaldıklarının altını çizen Kaya, BAĞ-KUR primi ödeyenlerin imkanları doğrultusunda yatırdıkları primi yükseltmelerini tavsiye ederek bu yükseltmeye eşdeğer oranda bir artışa gidebileceklerini ifade etti.