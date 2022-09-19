EYT sorularına ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: "Düzenleme önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, katıldığı bir canlı yayında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Gündemde olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu ile ilgili açıklamalara da yer veren Kandemir, düzenleme hazırladıklarını, kısa süre içerisinde merak edilen tüm soruların yanıtlarını kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti.

"ÇALIŞMALARI SEÇİME DOĞRU ŞEKİLLENDİRMEYE BAŞLIYORUZ"

Açıklamalarına devam eden Kandemir, şu ifadelere yer verdi:

"Biz sürekli sahada olan bir siyasi hareketiz. Çok yoğun bir Ramazan sonrasında Meclis'in kapanmasıyla yaz dönemini geride bıraktık. Arkadaşlarımız çok yoğun bir yaz temposunda milletimizle buluştular. Şimdi bu çalışmaları artık seçime doğru şekillendirmeye başlıyoruz. Bizim için 3 adım var. Birincisi saha çalışmaları. 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları adıyla yeni bir formata büründürüyoruz. İllerde ve bütün ilçelerde çok yoğun bir saha çalışması yapıyorlar. Bizim açımızdan Genel Başkanımıza sunmak üzere sahanın nabzını şehir şehir aktarma gayreti içindeyiz. 81 ili biz bitirmiş olacağız, sonra 2. ve 3. turunu yapıyor olacağız. Bu şehirlerin nabzını tutmak adına çok değerli bizim açımızdan. Bu 1. aşaması. Sahadan çok ciddi bir geri bildirim, o geri bildirimin bizim MYK'mızda gündem olmasıyla siyasetimi şekillendiriyor.

İkinci aşamamız milletvekili arkadaşlarımızın performanslarının değerlendirilmesi, illerde varsa öne çıkan birisi bunların tespit edilmesi. Milletvekili arkadaşlarımız inanılmaz yüksek bir performansla gayret gösteriyorlar. O gayret yeni arkadaşlarımız takviye edilerek mutlaka devam edecek. İl il anketlerimizi de yapmaya devam ediyoruz. Bir yandan bunun da çalışmasını yürütüyoruz."

"AK PARTİ'NİN YOL HARİTASINI CUMHURBAŞKANIMIZ AKTARACAK"

"Üçüncüsü Seçim propaganda dönemi... 28 Ekim'de Ankara Arena'da AK Parti'nin yol haritasını Cumhurbaşkanımız aktaracak. Çok önemli bir seçime gidiyoruz. Ana slogan açıklanmazsa bile orada biz konuşmasının arasında bunları göreceğiz. 28 Ekim'de AK Parti nasıl bir Türkiye hayal ediyor, onları Sayın Cumhurbaşkanımız paylaşmış olacak."

"SEÇİMİN ÖNE ALINMASI GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"

"Cumhur İttifakı olarak seçimin öne alınmasıyla ilgili tartışma bizim gündemimizde yok. Muhalefet bunu defalarca gündeme getirdi. Sürekli bir tarih ifade ettiler, böyle bir gündemimiz yok. Haziran 2023'e de 9 ay kaldı, artık çalışmalara başlamanın da vakti geldi."

"EYT DÜZENLEMESİ YAKINDA KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK"

En çok merak edilen konulardan biri olan EYT ile ilgili açıklamalara da yer veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Bu çok teknik bir konu, Sayın Bakanımız çalışıyor, muhtemelen önümüzdeki günlerde kamuoyuna paylaşacaktır. Sayın Bakanımız konuyla ilgili kimler varsa onlarla istişare ederek bir yol haritası çıkarıyor. Ne EYT'nin dışında kalan milletimize bunun bedelini ödetmeliyiz ne de EYT'li arkadaşlarımıza haksızlık yapmalıyız. Bunun dengesi son derece önemli." şeklinde konuştu.