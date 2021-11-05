EYT'de formüller belli oldu! Yurtdışı örnekleri inceleniyor!

EYT'liler için uzun zamandır konuşulan formüllerden bazıları için somut adımlar atılmaya başlanacak. Masada uygulanması planlanan birçok yöntem bulunurken hükümet, hem mağduriyeti gidermeyi hem de SGK'nın yükünü azaltacak bir formül üzerinde duruyor. Bu kapsamda polisler, doktorlar, hemşireler gibi bazı meslek gruplarında bulunan yıpranmaların da genişlemesi gündeme geldi. Yıpranmanın hangi meslekleri kapsayacağı, kaç yıl olacağı ve geçmişe dönük nasıl işleyeceği üzerinde çalışmalar sürüyor.

YAŞ KRİTERİ UYGULANACAK

AK Parti kaynaklarından yapılan söylemlere göre hangi yöntem uygulanırsa uygulansın belli bir yaş kriterinin olacağı ve 50 yaşın altında kimsenin EYT kapsamında emekli olmasının mümkün olmadığı ifade ediliyor.

YURTDIŞI ÖRNEKLERİ İNCELENİYOR

EYT için yurtdışındaki yöntemler de örnek teşkil edecek. Bu kapsamda Almanya ve Finlandiya modelleri inceleniyor. Almanya ve Finlandiya modelinde uygulanan formüle göre belli bir yaş kriterini sağlayan sigortalıya emekliliğine kalan yıl sayısına göre her yıl belli oranda kesinti yapılarak emekli olma imkanı sunuluyor. Emekli yaşına gelen vatandaş maaşını tam olarak alıyor. Almanya'da yapılan kesinti oranı yıllık yüzde 2.

2008 YILINDA DÜZENLENMİŞTİ

Emeklilikte yaşa takılanlar, prim ve sigortalık sürelerini dolduran ancak yaş kriterini nedeniyle emekli olmaktan mahrum kalanları kapsıyor. 2008 yılında yapılan yeni düzenleme ile kadınların ve erkekler arasında prim gün sayısı 7200'e çıkarılırken, emeklilik yaşın erkeklerde 60, kadınlarda ise 58 olarak belirlendi.