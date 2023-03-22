EYT'de kapsam genişledi! O ayrıntıyı bilenler 3600 prim günüyle emekliye ayrılıyor: Bilmeyenler çok üzülecek

EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlayan sigortalı çalışmaya başlayanlar, 3 Mart'ta başlayan emeklilik başvurularıyla EYT'den yararlanarak emekli olabilmektedir.

EYT KANUNU İLE EMEKLİLİK ŞARTLARINI YERİNE GETİRENLERE ÖZEL: AZ BİLİNEN DETAYLAR

Emeklilik şartlarını yerine getiren adaylar, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar ve 1 Haziran 2002 tarihinden önce 3 yıldan az hizmeti bulunanlar için EYT'nin yasalaşmasıyla birlikte emeklilik başvuruları devam ediyor. Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlayan EYT’liler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayınlanan genelgeye göre, 4A (SSK) statüsündeki EYT’liler için kadın adaylar 20, erkek adaylar 25 yıl sigortalılık süresi ile beraber 5000 ile 5975 gün arasında değişen prim gün sayısını yerine getirerek emekli olabiliyor. 4B (BAĞ-KUR) statüsündeki EYT’lilerden kadınlar 7200, erkekler de 9000 günü tamamlayarak emekliliğe hak kazanabiliyor.

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TARIM İŞÇİLERİ İÇİN ŞARTLAR FARKLI!

2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi olanlar arasında da EYT kanunu ile kademeli yaş koşulu kaldırıldığından, 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayan tarım işçilerinden 3600 gün primi bulunanlar hemen emeklilik başvurusunda bulunabilecekler. Aynı şekilde 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı çalışmaya başlayanlardan sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmeye imkân tanıyan ilgili mevzuat hükümlerine göre borçlanma yapanlar sonradan EYT kapsamına girerek emekli olabiliyor. Kamu görevlilerinin borçlanma ile EYT’den yararlanması konusunda da açıklık getirildi. Buna göre, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalılığı başlayan kamu görevlilerinden askerler fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okudukları dönemi, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışında geçen öğrenim sürelerini ve 3201 Sayılı Kanun uyarınca yurt dışı süreleri için borçlanma yaptıklarında sigorta başlangıç tarihini öne çekebilecekler. 4C (Emekli Sandığı) statüsünde çalışan kamu görevlilerinin borçlanma ile EYT’den yararlanması konusunda da açıklık getirildi. 8 Eylül 1999 tarihinden sonra ilk defa 4A’lı (SSK) olarak çalışmaya başlayan ve sonradan memurluğa başlayanlar, sigortalı çalışmaya başlamadan önceki askerlik borçlanması ile EYT’li olamayacaklar. 2008 yılı Ekim ayından sonra 4C (Emekli Sandığı) kapsamında çalışmaya başlayan kadınlar 7200, erkekler 9000 günü tamamlayarak emekli olabilecekler.

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EYT NEDİR?

Emeklilikte yaşa takılanlar, Türkiye'de çalışanlar arasında oldukça yaygın bir sorun olarak görülmektedir. Bu kavram, Türkiye'deki sosyal güvenlik sisteminin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

Emeklilikte yaşa takılanlar, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, emeklilik için gereken yaş şartını tamamlayan ancak prim gün sayısı yeterli olmayan kişilerdir. Bu kişiler, emekli olabilmek için prim gün sayılarını tamamlamaları gerekmektedir.

Emeklilikte yaşa takılanlar, genellikle erken yaşta işe başlayan ve uzun yıllar çalışan ancak prim gün sayısı yetersiz olan kişilerdir. Bu durum, özellikle düşük ücretli işlerde çalışanların karşılaştığı bir sorundur.

Emeklilikte yaşa takılanlar için birçok çözüm önerisi sunulmuştur. Bunlar arasında, prim gün sayısının düşürülmesi, emeklilik yaşının düşürülmesi, özellikle kadınlar için çocuk bakımı gibi nedenlerle prim gün sayısının artırılması gibi öneriler yer almaktadır.

2925 SAYILI TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU NEDİR?

2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Türkiye'de tarım sektöründe çalışan işçilerin sosyal güvenlik haklarını düzenleyen bir kanundur. Bu kanun, tarım sektöründe çalışan işçilerin sosyal güvenlik haklarından yararlanmalarını ve iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

Kanun, tarım işçilerinin sigorta primlerinin ödenmesini, sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını, iş kazası ve meslek hastalığı sigortalarından faydalanmalarını ve emeklilik haklarından yararlanmalarını sağlar. Böylece tarım sektöründe çalışan işçilerin sosyal güvenlik hakları, diğer sektörlerde çalışan işçilerin hakları ile eşitlenmiş olur.

Tarım işçilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla da kanun kapsamında çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Tarım işçilerinin çalışma saatleri, dinlenme ve yemek araları, iş sağlığı ve güvenliği koşulları gibi konularda düzenlemeler yapılmıştır. Böylece tarım işçilerinin çalışma koşulları da diğer sektörlerde çalışan işçilerin koşulları ile benzer hale getirilmiştir.