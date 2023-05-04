EYT'de yeni küme açıldı! 1999-2008 arası girişliler dikkat: Yaş hesabı sil baştan değişti!

Kademeli emeklilik şartlarının nasıl olacağı merak konusu olurken EYT sonrası milyonlarca kişi için gelişmeler yaşandı. EYT maddelerinin yasalaşmasıyla beraber yeni adımlar atıldı. 2000 sonrası işe girişler için 3600 primle kısmi emeklilik ile ilgili çalışmalar başladı. Yeni emeklilik sistemi için düğmeye basıldı. Emeklilik düzenlemelerinde son durum detayları...

SSK ve Bağkur prim eşitliğine dair çalışmalar yapılırken 8 Eylül 1999-2008 yılları arası sigorta girişi olanlara kademeli emeklilik formülü seçim sonrası masaya yatırıldı. Seçim sonrası yeni dönemde emekli olma şartları köklü reform üzerinden düzenlemeye geçildi. Yapılacak teknik ve bütçe çalışmasıyla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan son kararı duyurdu.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TALİMAT SONRASI EYT'DE YAŞ ŞARTI

Hükümet öncelik olarak 3600 ek göstergeyle beraber memurlara kadro ve EYT üzerinden düzenlemeye gidildi.

3600 ek gösterge => 5.3 milyon memur ve memur emeklisi

Sözleşmeli memurlara kadro=>500 bin çalışan

EYT düzenlemesi => 4.7 milyon vatandaş





EYT İÇİN SGK ÇALIŞANLARINA MESAİ

EYT maddeleri yasalaşırken yürürlüğe girmesiyle beraber maaş bağlantıları oluştu. SGK merkezlerinde gece gündüz mesai devam ederken daha önce ayda 35-40 bin maaş bağlanırken SGK, günde 20 bin işlemi yapıldı. Gelen rakamlar üzerinden 1.7 milyon EYT'li emeklilik başvuruları yapılırken 1 milyondan fazla maaş bağlandı.

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YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ

23 senelik sorun çözülürken EYT için düzenlemeler gündeme geldi. Vatandaşlar emeklilik hakkına ulaşırken yeni emeklilik reformu için işaret verildi. Yapılacak yeni düzenlemelerle beraber tüm sorunları kökten çözmek için reform oluşturuldu.

4 MADDE ÜZERİNDE YENİ EMEKLİLİK

- Ev hanımlarına prim desteği

- Anne olma ve çocuk sayısına bakılarak emeklilik yaşının düşürülmesi

- Bağkur ve SSK arasındaki 1800 prim günü küçük esnaflar için eşit hale gelecek

-EYT üzerinde yararlanamayanlar 8 Eylül 1999 sonrası işe giriş yapanlara kademeli emeklilik.

EV HANIMLARINA ERKEN EMEKLİLİK VE PRİM DESTEĞİ

Çalışma hayatı olmayan ev kadınları için isteğe bağlı olarak düzenlenen sigorta sistemi ele alınırken erken emeklilik hakkı tanımlanırken isteğe bağlı prim ödemeyle imkan sunulur.

Asgari prim tutarı: 3.202,56 TL

Ev hanımlarına ödenen tutar: 2.135,04 TL

İndirim miktarı: 1.067,52 TL

YILDA 13 BİN TL KAZANÇ

Asgari ücret: 10.008 TL

Bir aylık prim: 10.008 X %32= 3.202,56 TL

Devlet katkısı: 1.067,52 TL

Ödenecek tutar: 2.135,04 TL

Yıllık katkı: 12.810,24 TL

STAJ SİGORTASI İÇİN AÇIKLAMA

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, genel seçim sonrasında staj ve çıraklık mağdurları için EYT kapsamında emeklilik imkanı verileceği belirtildi. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan Memur Sen tarafından 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlandı. Çıkan yasayla beraber EYT üzerinde sorunlar çözülürken binlerce sözleşmeli çalışanın kadroya alındığını belirten Destici, 14 Mayıs sonrasında staj ve çıraklık mağdurlarının emekli olacağı müjdesini verdi.