Eythor Aron Wohler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eythor Aron Wohler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eythor Aron Wohler kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eythor Aron Wohler ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eythor Aron Wohler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eythor Aron Wohler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eythor Aron Wohler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eythor Aron Wohler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eythor Aron Wohler 28 Ocak 2002 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Eyþór Aron Wöhler şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eythor Aron Wohler Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Eythor Aron Wohler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Breidablik Kópavogur futbol takımında oynamaktadır. Breidablik Kópavogur takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Eythor Aron Wohler'nin Breidablik Kópavogur ile sözleşmesi 16 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Eythor Aron Wohlerboyu ve yaşı kaç

Eythor Aron Wohler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eythor Aron Wohler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Eythor Aron Wohler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eythor Aron Wohler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mayıs 2019 yılında ÍA Akranes

22 Şubat 2020 yılında Afturelding

16 Ekim 2020 yılında ÍA Akranes

2 Şubat 2023 yılında Breidablik

Eythor Aron Wohler kimdir

Eythor Aron Wohler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eythor Aron Wohler şuan Breidablik Kópavogur takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Eythor Aron Wohler Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda U21 takımında 9 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U18 takımında 7 numaralı formasıyla 19 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 19 numaralı formasıyla 7 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

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Eythor Aron Wohler nereli

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