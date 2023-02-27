Eythor Dadi Kjartansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eythor Dadi Kjartansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eythor Dadi Kjartansson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eythor Dadi Kjartansson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eythor Dadi Kjartansson 20 Haziran 2000 tarihinde Vestmannaeyjar şehrinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Eyþór Daði Kjartansson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eythor Dadi Kjartansson Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ÍBV Vestmannaeyjar futbol takımında oynamaktadır. ÍBV Vestmannaeyjar takımına 21 Aralık 2016 tarihinde katılmıştır. Eythor Dadi Kjartansson'nin ÍBV Vestmannaeyjar ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Eythor Dadi Kjartansson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eythor Dadi Kjartansson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eythor Dadi Kjartansson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eythor Dadi Kjartansson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Aralık 2016 yılında ÍBV

16 Mayıs 2017 yılında Framherjar

16 Ekim 2017 yılında ÍBV

12 Mayıs 2018 yılında Framherjar

16 Ekim 2018 yılında ÍBV

6 Nisan 2019 yılında Framherjar

16 Ekim 2019 yılında ÍBV

3 Temmuz 2021 yılında Framherjar

16 Ekim 2021 yılında ÍBV

5 Mayıs 2022 yılında Framherjar

31 Aralık 2022 yılında ÍBV

Eythor Dadi Kjartansson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eythor Dadi Kjartansson şuan ÍBV Vestmannaeyjar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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