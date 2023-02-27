Eythor Orri Omarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eythor Orri Omarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eythor Orri Omarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eythor Orri Omarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eythor Orri Omarsson 8 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Eyþór Orri Ómarsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eythor Orri Omarsson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Olafur Gardarsson yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Framherjar-Smástund futbol takımında oynamaktadır. KF Framherjar-Smástund takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Eythor Orri Omarsson'nin KF Framherjar-Smástund ile sözleşmesi 2 Şubat 2024 tarihinde bitmektedir.

Eythor Orri Omarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eythor Orri Omarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eythor Orri Omarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eythor Orri Omarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında ÍBV

28 Temmuz 2021 yılında Framherjar

17 Şubat 2022 yılında ÍBV

21 Nisan 2022 yılında Framherjar

2 Şubat 2023 yılında ÍBV

17 Şubat 2023 yılında Framherjar

2 Şubat 2024 yılında ÍBV

Eythor Orri Omarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eythor Orri Omarsson şuan KF Framherjar-Smástund takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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