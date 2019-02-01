EYT’liler, Ankara mitingi öncesi bir araya geldi

EYT'liler olarak bilinen Emeklilikte Yaşa Takılanlar, Kırşehir'de bir araya gelerek Ankara mitingi öncesinde sorunlarının çözümlerini istedi.

Özel bir düğün salonunda bir araya gelen EYT'lilere CHP ve İYİ Parti teşkilatları destek sundu. EYT'liler Kırşehir Temsilcisi Murat Erdem, herkesin ailesi ile bir EYT'liyi etkilemesi ve yöneticilere hakların savunulması noktasında gerekli tepkinin gösterilmesini istedi. Erdem, "10 kişi ile başladığımız davada Kırşehir'de binlerce, Türkiye genelinde ise yüzlerce kişi var. Emeklilik hakkımız bir şekilde alındı. İlk defa bir yasa geriye dönük işletildi. Bütün başvurularımız reddedildi. Bizler, bir şekilde görmezden gelindik." dedi.

EYT'liler tarafından oluşturulan toplantıda konuşan CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ise yasa konusunda hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi. İlhan, teklifin İYİ Parti tarafından Meclis gündemine getirildiğini AK Parti hariç reddedildiğini MHP'nin CHP'nin ve HDP'nin önce "evet" dediğini fakat yarım saat sonra MHP'nin yasa teklifini reddettiğini belirtti.

İlhan, "Yasa teklifi, ret oyları ile TBMM'den geçmedi. Hepimiz farklı görüşlerden insanlarsınız. Hepimiz partilere oy verirken belirli kriterleri ortaya koyarlar. Herkes inandığı gibi oy verebilirler. EYT'lilere neden ret oyları verildiği kesinlikle milletvekillerine sorulmalı" diye konuştu.

Kaynak: İHA