EYT'liler hükümetin çalışmasını bekliyor! Konuşulan 7 formül ortaya çıktı! Bunu sağlayanlar emekli olacak...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada EYT'ye değinerek," Daha önce 3600`de yaptığımız gibi, asgari ücrette yaptığımız gibi, yarın da sözleşmeli personel konusunda dosyayı açtığımda basın mensuplarıyla paylaşacağım. Diğer gün geçici işçiler sorunu var. Onu tamamladığımız gün, onlarla ilgili açıklama yapacağım. EYT var, EYT`yi tamamladığımız gün, onları açıklayacağım" açıklamasında bulunmuştu.

EYT'LİLERİN SAYILARI 4 MİLYONUN ÜZERİNDE

Bunun üzerine sayıları 4 milyonun üzerinde olduğu belirtilen Emeklilikte Yaşa Takılanlar, hükümetin yapacağı çalışmanın detaylarını beklemeye başladı. Ancak masada konuşulan bazı formüllerin olduğu, tüm EYT'lilerin emekli olmayacağı ifade ediliyor. Bu kapsamda Hürriyet yazarı Noyan Doğan masada olan formülleri köşe yazısında anlattı.

MASADA KONUŞULAN FORMÜLLER

Noyan şu ifadeleri kullandı:

- 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olup da gerekli prim gün sayısı ile çalışma yılını tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli edilmesi.

- 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olup da gerekli prim gün sayısını doldurmayanlara askerlik ve doğum borçlanması imkanı tanınarak, prim gün sayılarının tamamlayıp, yaşa bakılmadan emekli edilmesi.

- Tüm emeklilikte yaşa takılanlar için belirli prim gün sayısını tamamlayanların yaşa ve çalışma yılına bakılmadan emekli edilmesi ki, konuşulan prim gün tutarları erkekler için 9000 gün, kadın çalışanlar için 7200 prim gün.

- Emeklilikte yaş takılanların yaş şartında indirim yapılması.

- Prim gün sayısını tamamlayanların emekli aylıklarında belirli oranda kesinti yapılarak erken emekli edilmesi.

- Başta Almanya ve Finlandiya olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde uygulandığı gibi emekliliğe kaç yıl kaldıysa her yıl için belirli oranda aylıklardan kesinti yapılarak emeklilik imkanı tanınması. Buna da kesintili emeklilik modeli deniyor.

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