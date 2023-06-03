EYT’lilere müjde! Bugün başlıyor: Başvuran herkese 25 bin 500 TL nakit destek!

Son Dakika: EYT'lilerin Emeklilik İşlemleri Devam Ediyor Milyonlarca EYT'linin emeklilik işlemleri hala sürüyor. Şu ana kadar 1 milyondan fazla EYT'li emekli maaşlarına kavuştu. Maaşları henüz bağlanmayanlar için ise 25.500 TL'ye kadar ödeme imkanı sunuluyor. Bu miktar, Temmuz ayındaki asgari ücret zammıyla birlikte artacak. Başvuru süreci ve ödeme detayları SGK tarafından belirleniyor. İşlemleri tamamlanmayan EYT'lilerin eksik belgelerini tamamlamaları gerekiyor.

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EYT’lilere müjde! Bugün başlıyor: Başvuran herkese 25 bin 500 TL nakit destek!

Son Dakika: EYT Başvurularında Sayı 1.8 Milyon Kişiye Ulaştı

EYT başvuruları Mart ayında başlamış olup, bugüne kadar 1 milyondan fazla başvuru sonuçlandırıldı. Bu süreçte birçok EYT'li emekli maaşlarını toplu olarak almaya başladı. Özellikle Mart ayında başvuranlar, Nisan maaş farkı, Nisan, Mayıs ve Haziran maaşlarıyla birlikte Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ikramiyelerini toplu olarak alabilecekler. Nisan ayında başvuranlar ise Ramazan Bayramı ikramiyesini kaçırmış olacak, ancak diğer ödemeler kendilerine yapılacak.

İşlemleri Tamamlanmayanlar Dikkat!

para

Ancak hala işlemleri tamamlanmayan EYT'liler bulunmaktadır. İşlemlerinin tamamlanmamasının nedeni, bazı durumlar EYT'lilerden kaynaklanabilir. İşlemleri devam eden EYT'lilerin dikkat etmeleri gereken adımlar şunlardır:

  • Bağ-Kur borcunuz var mı? Eğer daha önceden ödenmemiş bir Bağ-Kur borcunuz bulunuyorsa, emeklilik işlemleriniz durdurulmaktadır. Borcunuz varsa, e-devlet üzerinden borcunuzu kontrol edebilir ve mevcut yapılandırmadan yararlanarak kolayca ödeyebilirsiniz.
  • Bağ-Kur tesciliniz var mı? Daha önce yapılmış bir Bağ-Kur tesciliniz varsa, e-devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz. Bu tescil kaydı süreci uzatabilir ve SGK müdürlüğü ile yazışma gerektirebilir.
  • Başka bir SGK müdürlüğünde dosyanız var mı? Başvurduğunuz SGK müdürlüğü dışında başka bir bölgede çalışmanız varsa, orada da bir dosyanız olabilir ve dosyaların birleştirilmesi gerekebilir. Bu durum da süreci uzatabilir.
  • GSS borcunuz var mı? (Bağ-Kur) Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olan Bağ-Kur'luların emeklilik işlemleri yapılamaz. Borcunuzu e-devlet üzerinden kontrol edip ödemeniz gerekmektedir. Yapılandırma yasasından faydalanabilirsiniz.
  • Hizmet birleştirmesi yapıldı mı? Farklı kurumlarda (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) çalışmaları olan EYT'lilerin hizmet birleştirmesi yapması gerekebilir. Bu işlemleri takip etmeniz önemlidir. Hizmet birleştirilmesi gerekiyorsa, süreç uzayabilir.


Son Dakika: EYT Başvuruları 1.8 Milyon Kişiye Ulaştı

EYT başvuruları Mart ayında başlamış olup, bugüne kadar 1 milyondan fazla başvuru sonuçlandırıldı. Birçok EYT'li emekli maaşlarını toplu olarak almaya başladı. Özellikle Mart ayında başvuruda bulunanlar, Nisan maaş farkı, Nisan, Mayıs ve Haziran maaşlarıyla birlikte Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ikramiyelerini toplu olarak alabilecekler. Nisan ayında başvuruda bulunanlar ise Ramazan Bayramı ikramiyesini kaçırmış olacak, ancak diğer ödemeler kendilerine yapılacak.

İşlemleri Tamamlanmayanlara Önemli Hatırlatmalar

Hala işlemleri tamamlanmayan EYT'liler bulunmaktadır. İşlemlerinin tamamlanmamasının nedeni, eksik prim veya yılların bulunması olabilir. EYT'nin şartlarına göre, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmak, işe girişe göre 5000-5975 gün prime sahip olmak ve erkekler için işe giriş tarihinden itibaren 25 yılın geçmiş olması gerekmektedir.

Ayrıca başvuru tarihi de önemlidir. Mart ayında başvuranların işlemleri öncelikli olarak yapılırken, sırayla Nisan ve Mayıs aylarında başvuruda bulunanlar takip edilecektir.

SGK'da yoğunluk yaşanabileceği unutulmamalıdır, özellikle büyük şehirlerde bazı SGK müdürlüklerinde yoğunluk daha fazla olabilir ve bu da süreci uzatabilir.

Ödeme Alabilirsiniz

Tüm bu işlemleri kontrol etmenize rağmen hala maaşınız bağlanmadıysa, avans alma imkanınız bulunmaktadır. SGK'nın 2018/38 sayılı genelgesine göre, emekli olma hakkına sahip olan sigortalı ve hak sahipleri, gelir ve aylık bağlanamaması durumunda avans talep edebilirler. Avans miktarı, bağlanacak aylıklarda net asgari ücretin 3 katını, gelirlerde ise net asgari ücretin 2 katını geçmemek üzere kurumca belirlenir.

Asgari Ücret Temmuz Zammı ile Yeniden Artacak

Asgari ücret Temmuz zammıyla birlikte avans miktarı da yeniden artacaktır. Bu duruma göre, 3 Mart tarihinde başvuran bir EYT'li, henüz maaşı bağlanmadıysa 2 Haziran'dan itibaren avans talebinde bulunarak avansını alabilecektir. Avans alınan miktar, SGK'daki brüt maaşınızdan yüksekse, kalan kısım sonraki maaşlarınızdan 1/4 oranında taksitler halinde kesilecektir.

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