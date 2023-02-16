Eyup Akcan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eyup Akcan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eyup Akcan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eyup Akcan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eyup Akcan 4 Şubat 2002 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eyup Akcan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eyup Akcan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iğdır FK futbol takımında oynamaktadır. Iğdır FK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eyup Akcan'nin Iğdır FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eyup Akcan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eyup Akcan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eyup Akcan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eyup Akcan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Fenerbahçe U21

1 Temmuz 2019 yılında Fenerbahçe U19

9 Kasım 2020 yılında Fenerbahçe

1 Şubat 2021 yılında Tarsus İY

30 Haziran 2021 yılında Fenerbahçe

9 Ağu 2021 yılında Z. Kömürspor

30 Aralık 2022 yılında Fenerbahçe

12 Ocak 2023 yılında Iğdır FK

30 Haziran 2023 yılında Fenerbahçe

Eyup Akcan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eyup Akcan şuan Iğdır FK takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Eyup Akcan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Türkiye U18 takımında 6 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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