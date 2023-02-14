Eyüp depreme dayanıklı mı? Eyüp'te deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem ardından yeniden konuşulmaya başlanan büyük İstanbul depremi için İBB tarafından İstanbul'da yer alan 39 ilçe için olası kayıp tahminleri yayınlandı. Yayınlan kitapçıkta Eyüp depreme dayanıklı mı? Eyüp deprem bölgesi mi, Deprem riski nedir? Eyüp’te 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var? tüm bu sorular yanıtlanmış oldu.

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Eyüp depreme dayanıklı mı? Eyüp'te deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Eyüp Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

Eyüp’te 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

eyup-1.jpg

Eyüp için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 34.82 ile 11 bin 966 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 29.60 ile 10 bin 171 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 35.58 ile 12 bin 226 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

eyup2.jpg

Eyüp depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Eyüp genelinde çok ağır hasarlı 300, ağır hasarlı 841, orta hasarlı 3 bin 794, Hafif hasarlı ise 8 bin 237 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADIÇOK AĞIR
HASARLI		AĞIR
HASARLI		ORTA
HASARLI		HAFİF
HASARLI
AĞAÇLI142052
AKPINAR4103065
AKŞEMSETTİN418107402
ALİBEYKÖY1949203397
ÇIRÇIR726148452
ÇİFTALAN13716
DEFTERDAR2959207289
DÜĞMECİLER1437183340
EMNİYETTEPE1025108240
ESENTEPE1030137341
GÖKTÜRK1564321745
GÜZELTEPE1643211532
IŞIKLAR152257
İHSANİYE02614
İSLAMBEY2254236482
KARADOLAP1241197524
MERKEZ2653187322
MİMAR SİNAN521101197
MİTHATPAŞA1140180338
NİŞANCI2466297492
ODAYERİ021127
PİRİNÇÇİ31365165
RAMİ CUMA1026119244
RAMİ YENİ1536157288
SAKARYA622101265
SİLAHTARAĞA51790240
TOPÇULAR2662260366
YEŞİLPINAR41383345
TOPLAM3008413.7948.237

Eyüp'te ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADICAN KAYBI
SAYISI		AĞIR YARALI
SAYISI		HASTANEDE TEDAVİ
SAYISI		HAFİF YARALI
SAYISI
AĞAÇLI0000
AKPINAR0023
AKŞEMSETTİN321438
ALİBEYKÖY962652
ÇIRÇIR211330
ÇİFTALAN0000
DEFTERDAR15103770
DÜĞMECİLER1493977
EMNİYETTEPE531530
ESENTEPE541737
GÖKTÜRK613176
GÜZELTEPE962962
IŞIKLAR0000
İHSANİYE0000
İSLAMBEY16114487
KARADOLAP542147
MERKEZ15114379
MİMAR SİNAN11510
MİTHATPAŞA22818
NİŞANCI18135098
ODAYERİ0000
PİRİNÇÇİ0016
RAMİ CUMA1173261
RAMİ YENİ1173160
SAKARYA321123
SİLAHTARAĞA32920
TOPÇULAR952650
YEŞİLPINAR632146
TOPLAM1681105251.080

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Eyüp geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADIGEÇİCİ BARINMA İHTİYACI
HANE SAYISI
AĞAÇLI23
AKPINAR48
AKŞEMSETTİN768
ALİBEYKÖY620
ÇIRÇIR701
ÇİFTALAN11
DEFTERDAR515
DÜĞMECİLER1.229
EMNİYETTEPE436
ESENTEPE822
GÖKTÜRK1.563
GÜZELTEPE1.175
IŞIKLAR24
İHSANİYE9
İSLAMBEY844
KARADOLAP832
MERKEZ891
MİMAR SİNAN209
MİTHATPAŞA324
NİŞANCI1.144
ODAYERİ10
PİRİNÇÇİ112
RAMİ CUMA911
RAMİ YENİ972
SAKARYA349
SİLAHTARAĞA342
TOPÇULAR455
YEŞİLPINAR727
TOPLAM16.066

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Eyüp ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Eyüp Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Eyüp’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

eyup-3.jpg

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Eyüp Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.

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