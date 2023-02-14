Eyüp depreme dayanıklı mı? Eyüp'te deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Eyüp Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

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Eyüp’te 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

Eyüp için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 34.82 ile 11 bin 966 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 29.60 ile 10 bin 171 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 35.58 ile 12 bin 226 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

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Eyüp depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Eyüp genelinde çok ağır hasarlı 300, ağır hasarlı 841, orta hasarlı 3 bin 794, Hafif hasarlı ise 8 bin 237 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADI ÇOK AĞIR

HASARLI AĞIR

HASARLI ORTA

HASARLI HAFİF

HASARLI AĞAÇLI 1 4 20 52 AKPINAR 4 10 30 65 AKŞEMSETTİN 4 18 107 402 ALİBEYKÖY 19 49 203 397 ÇIRÇIR 7 26 148 452 ÇİFTALAN 1 3 7 16 DEFTERDAR 29 59 207 289 DÜĞMECİLER 14 37 183 340 EMNİYETTEPE 10 25 108 240 ESENTEPE 10 30 137 341 GÖKTÜRK 15 64 321 745 GÜZELTEPE 16 43 211 532 IŞIKLAR 1 5 22 57 İHSANİYE 0 2 6 14 İSLAMBEY 22 54 236 482 KARADOLAP 12 41 197 524 MERKEZ 26 53 187 322 MİMAR SİNAN 5 21 101 197 MİTHATPAŞA 11 40 180 338 NİŞANCI 24 66 297 492 ODAYERİ 0 2 11 27 PİRİNÇÇİ 3 13 65 165 RAMİ CUMA 10 26 119 244 RAMİ YENİ 15 36 157 288 SAKARYA 6 22 101 265 SİLAHTARAĞA 5 17 90 240 TOPÇULAR 26 62 260 366 YEŞİLPINAR 4 13 83 345 TOPLAM 300 841 3.794 8.237

Eyüp'te ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADI CAN KAYBI

SAYISI AĞIR YARALI

SAYISI HASTANEDE TEDAVİ

SAYISI HAFİF YARALI

SAYISI AĞAÇLI 0 0 0 0 AKPINAR 0 0 2 3 AKŞEMSETTİN 3 2 14 38 ALİBEYKÖY 9 6 26 52 ÇIRÇIR 2 1 13 30 ÇİFTALAN 0 0 0 0 DEFTERDAR 15 10 37 70 DÜĞMECİLER 14 9 39 77 EMNİYETTEPE 5 3 15 30 ESENTEPE 5 4 17 37 GÖKTÜRK 6 1 31 76 GÜZELTEPE 9 6 29 62 IŞIKLAR 0 0 0 0 İHSANİYE 0 0 0 0 İSLAMBEY 16 11 44 87 KARADOLAP 5 4 21 47 MERKEZ 15 11 43 79 MİMAR SİNAN 1 1 5 10 MİTHATPAŞA 2 2 8 18 NİŞANCI 18 13 50 98 ODAYERİ 0 0 0 0 PİRİNÇÇİ 0 0 1 6 RAMİ CUMA 11 7 32 61 RAMİ YENİ 11 7 31 60 SAKARYA 3 2 11 23 SİLAHTARAĞA 3 2 9 20 TOPÇULAR 9 5 26 50 YEŞİLPINAR 6 3 21 46 TOPLAM 168 110 525 1.080

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Eyüp geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADI GEÇİCİ BARINMA İHTİYACI

HANE SAYISI AĞAÇLI 23 AKPINAR 48 AKŞEMSETTİN 768 ALİBEYKÖY 620 ÇIRÇIR 701 ÇİFTALAN 11 DEFTERDAR 515 DÜĞMECİLER 1.229 EMNİYETTEPE 436 ESENTEPE 822 GÖKTÜRK 1.563 GÜZELTEPE 1.175 IŞIKLAR 24 İHSANİYE 9 İSLAMBEY 844 KARADOLAP 832 MERKEZ 891 MİMAR SİNAN 209 MİTHATPAŞA 324 NİŞANCI 1.144 ODAYERİ 10 PİRİNÇÇİ 112 RAMİ CUMA 911 RAMİ YENİ 972 SAKARYA 349 SİLAHTARAĞA 342 TOPÇULAR 455 YEŞİLPINAR 727 TOPLAM 16.066

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Eyüp ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Eyüp Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Eyüp’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Eyüp Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.