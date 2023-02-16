Eyup Ensar Apari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eyup Ensar Apari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eyup Ensar Apari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eyup Ensar Apari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eyup Ensar Apari 20 Ocak 2001 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Eyüp Ensar Aparı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eyup Ensar Apari Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KOKO DANIŞMANLIK yapmaktadır. Eyup Ensar Apari, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çatalcaspor futbol takımında oynamaktadır. Çatalcaspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eyup Ensar Apari'nin Çatalcaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Eyup Ensar Apari Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ensarapr10/

Eyup Ensar Apari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eyup Ensar Apari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Eyup Ensar Apari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eyup Ensar Apari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Mart 2021 yılında Vefaspor

21 Ocak 2022 yılında Sancaktepe FK

31 Ağu 2022 yılında Yomra Spor

5 Aralık 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Çatalcaspor

Eyup Ensar Apari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eyup Ensar Apari şuan Çatalcaspor takımında oynamakta ve 56 numaralı formayı giymektedir.

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