İstanbul2 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Eyüp Gözgeç, EUBC Asbaşkanı oldu

Eyüp Gözgeç, EUBC Asbaşkanı oldu

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Özgeç, Avrupa Boks Birliği (EUBC) Asbaşkanı oldu.

Eyüp Gözgeç, EUBC Asbaşkanı oldu

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Özgeç, Avrupa Boks Birliği (EUBC) Asbaşkanı oldu.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığı görevini sürdüren aynı zamanda 27 Şubat'ta yapılacak yeni seçimlerde de yeniden başkanlığa aday olduğunu açıklayan Eyüp Özgeç, Avrupa Boks Birliği'nde asbaşkanlık görevine getirildi. Uluslararası Boks Birliği (AIBA) ve Avrupa Boks Birliği (EUBC) Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Gözgeç, EUBC'nin genel kurulunda asbaşkan seçildi. Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan genel kurulda asbaşkan seçilen Gözgeç, 2023 yılına kadar bu görevi sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.