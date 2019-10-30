Eyüp Özsoy kimdir? Nerelidir? Mustafa Yeneroğlu yerine geçen yeni MKYK üyesi kimdir? soruları AK Parti'den Mustafa Yeneroğlu'nun istifası sonrası herkes tarafından merak ediliyor. Başkan Erdoğan'ın çağrısı sonrası istifa eden Mustafa Yeneroğlu yerine MKYK Üyesi olarak Eyüp Özsoy geçti. İşte Eyüp Özsoy hakkında tüm merak edilenler...

EYÜP ÖZSOY KİMDİR? NERELİDİR? MUSTAFA YENEROĞLU YERİNE GEÇEN YENİ MKYK ÜYESİ KİMDİR?

1983 yılında İstanbul'da doğdu, aslen Tokat'lıdır. Ortaöğrenimini Kadıköy İmam Hatip Lisesi'nde, Lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde Tamamladı. Gebze Teknik Üniversitesi Şehir ve BÖlge Planlama Bölümünde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

2006 - 2012 yılları arasında AK Parti İstanbul İl gençlik kolları, Teşilat Komisyon Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği, 1. Bölge Teşkilat Başkanlığı ve Sosyal işlerden sorumlu il başkan yardımcılık görevlerinde bulundu. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelikleri bulunmaktadır.

2006 yılında özel sektörde şantiye şefi olarak iş hayatına başladı. Daha sonra 2008 - 2011 İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2011 - 2014 Pendik Belediyesi ve 2014 - 2018 Sultanbeyli Belediyesinde idarecilik görevlerinde bulunan Eyüp ÖZSOY Yabancı dil olarak ingilizce ve Arabça bilmekte olup evli ve 2 Çocuk Babasıdır.

MUSTAFA YENEROĞLU YERİNE GEÇEN YENİ MKYK ÜYESİ KİMDİR?

TBMM'de düzenlediği basın toplantısıyla AK Parti'den istifa ettiğini açıklayan İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun yerine, birinci yedek üye İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy MKYK'de görev yapacak.Özsoy'un, AK Parti'nin düzenleyeceği ilk MKYK toplantısına katılması bekleniyor. Kaynak: AK Parti'de istifa sonrası yeni gelişme!

MKYK NEDİR? GÖREVİ NEDİR? MKYK ÜYELERİ KİMLER?

MKYK listesi, AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde kamuoyu ile paylaşıldı. 19 yeni ismin listeye girdiği ve 19 ismin liste dışında kaldığı AK Parti MKYK listesi, toplam 50 kişiden oluştu. Peki, gündem konusu olan ve açılımı merak edilen MKYK nedir, ne anlama gelmektedir? İşte, detaylı bilgiler

AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın A takımı olan MKYK listesi açıklandı. 50 kişiden oluşan MKYK'ya 19 yeni isim girerken, 19 isim de liste dışı kaldı. 50 kişiden oluşan yeni kurulun üyeleri teker teker duyuruldu. Peki, MKYK'nın açılımı nedir, görevleri neler?

MKYK'nın açılımı, Merkez Karar Yönetim Kurulu'dur. Ak Parti'nin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'dur. 50 kişiden oluşan MKYK üyeleri parti yönetimini oluşturur. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na seçilenler bakan olur ya da başka görevlere atanırsa üyelikleri devam eder ancak MYK üyesi olamaz. Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri parti yönetiminde etkin bir şekilde rol alır.

MUSTAFA YENEROĞLU KİMDİR? NERELİDİR? MUSTAFA YENEROĞLU NEDEN İSTİFA ETTİ?

Mustafa Yeneroğlu,1975 yılında Bayburt’ta doğdu.

1976 yılında ailesinin Almanya’ya göç etmesi sebebiyle 1 yaşından itibaren Almanya’nın Köln şehrinde ikamet etti. İlk, orta ve lise eğitimini Köln’de tamamladıktan sonra Almanya’nın önde gelen hukuk fakültelerinden Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ve daha sonra İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Evli ve üç çocuk babası.

1987 yılından bu yana, yaklaşık 27 yıl boyunca yurt dışındaki sivil toplum çalışmalarına aktif olarak katıldı. İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) teşkilatında çeşitli kademelerde görev aldıktan sonra 2011-2014 yılları arasında IGMG Genel Başkan Yardımcısı ve son olarak IGMG Genel Sekreteri olarak Avrupa’da yaşayan Müslümanlara yönelik çeşitli çalışmalara öncülük etti.

Avrupa’daki Müslümanların meseleleri, din özgürlüğü, ayrımcılık, Türk vatandaşlarının yurtdışındaki sorunları; azınlıklar, yabancılar ve vatandaşlık hukuku, göç ve diaspora politikaları, yurtdışı kültür, eğitim ve din politikaları ile ilgili çalışmalar yaptı. Göçmen ve azınlık hakları konusunda, Avrupa’da artan İslam düşmanlığı ile ilgili siyasi ve hukuki çalışmalarda aktif olarak yer aldı.Yüzlerce davayı takip ve koordine etti.

Uzun yıllar boyunca haber-yorum dergisi “Perspektif’in” genel yayın yönetmenliğini ve kültür-sanat-felsefe dergisi “Sabah Ülkesi’nin” yayın sorumluluğunu üstlendi.Türkiye dışında yaşayan yurttaşlarımızın dillerini, kültür ve kimliklerini muhafaza etmeleri için Türkçe yayınların arttırılması konusunda çeşitli çalışmalar yaptı ve bu doğrultuda birçok projeyi hayata geçirerek ilmi ve kültürel hizmetlerde bulundu.

“Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu Üyeliği” ile “Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Derneği (Federation Againist Injustice and Racism) Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ayrıca bir iletişim ajansı ve yayınevi kurucu müdürlüğü yaptı. “Göç Araştırmaları Vakfı” Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini ise sürdürmekte.

7 Haziran ve 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili olarak seçildi. Partimizin 12 Eylül 2015 tarihinde düzenlenen 5. Olağan Kongresinde Merkez Disiplin Kurulu Üyeliği görevini üstlendi. Ayrıca TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyon Başkanlığı görevini yürütmekte.