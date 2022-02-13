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  3. Eyüp Yusuf isimli taraftar, Trabzonspor Konyaspor maçı esnasında tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!

Eyüp Yusuf isimli taraftar, Trabzonspor Konyaspor maçı esnasında tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!

Trabzonspor, Konyaspor maçı oynanırken tribünde kalp krizi geçiren taraftar Eyüp Yusuf'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Eyüp Yusuf isimli taraftar, Trabzonspor Konyaspor maçı esnasında tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!

Trabzonspor- Konyaspor maçında tribünde kalp krizi geçiren Eyüp Yusuf isimli taraftardan kahreden haber geldi. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Başımız sağ olsun | İ.H Konyaspor maçı esnasında tribünde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan taraftarımız Eyüp Yusuf’un hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Taraftarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi

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SON PAYLAŞIMI YÜREK YAKTI

Trabzonspor taraftarı Eyüp Yusuf'un sosyal medya hesabında son paylaşımı yürekleri dağladı. Tuttuğu takımın şampiyonluğunu kutlamak isteyen Yusuf'un, "Bu bayrak boğaza asılacak" ifadelerini kullanarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün fotoğrafını eklediği görüldü.

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{TITLE_STRIP}Trabzonspor maçında hayatını kaybeden Eyüp Yusuf kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Eyüp Yusuf'un biyografisi...

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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