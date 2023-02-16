Eyuphan Cinemre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eyuphan Cinemre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eyuphan Cinemre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eyuphan Cinemre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eyuphan Cinemre 22 Şubat 2000 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Eyüphan Çinemre şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eyuphan Cinemre Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eyuphan Cinemre, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1954 Kelkit Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. 1954 Kelkit Belediyespor takımına 24 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Eyuphan Cinemre'nin 1954 Kelkit Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Eyuphan Cinemre Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/eyuphancinemre/

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Eyuphan Cinemre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eyuphan Cinemre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Eyuphan Cinemre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eyuphan Cinemre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Trabzonspor U21

3 Aralık 2018 yılında Trabzonspor U19

25 Şubat 2019 yılında Trabzonspor U21

11 Eylül 2019 yılında 1461 Trabzon

14 Nisan 2021 yılında Görelespor

24 Ağu 2021 yılında 1954 Kelkit Bld

Eyuphan Cinemre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eyuphan Cinemre şuan 1954 Kelkit Belediyespor takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

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