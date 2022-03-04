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Eyüpspor 0–1 Ümraniyespor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

Eyüpspor 0–1 Ümraniyespor | Maç sonucu, özeti

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Popov, Mananga, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Badji, Ahmed Ildız (Dk. 90 Mezague), Oğulcan Çağlayan, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 57 Umut Bulut), Bekir Yılmaz (Dk. 57 Sekidika), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 72 Mete Kaan Demir)

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür (Dk. 74 Orkun Özdemir), Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Oğuz Gürbulak, Onur Ayık, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 80 Mustafa Eser), Mrsic, Serkan Göksu (Dk. 62 Emre Nefiz), Bammou

Gol: Dk. 13 Onur Ayık (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 70 Burak Öğür (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 71 Badji (Eyüpspor)

Maçın özetini izlemek için tıklayabilirsiniz.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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