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Eyüpspor 0–2 Denizlispor | MAÇ SONUCU

TFF 1.lig’de Eyüpspor takımı ile Denizlispor takımı karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi Ömer Şişmanoğlu ve Muğdat2ın golleriyle sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Eyüpspor 0–2 Denizlispor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de heyecan zorlu Eyüpspor Denizlispor karşılaşmasıyla devam etti. İki ekibin de galibiyet hedefiyle çıktığı maçta etkili oynayan taraf Eyüpspor olsa da, girdiği fırsatları daha iyi değerlendiren Denizlispor maçı kazandı. Bu sonuçla Eyüpspor 9 puanda kalırkeni Denizlispor ise bu sezon ilk kez 3 puan aldı.

EYÜPSPOR 0-2 DENİZLİSPOR

Denizlispor, 58. dakikada Ömer Şişmanoğlu ve 90+6'da penaltıdan Muğdat Çelik'in attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.

Bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alan Denizlispor, maç fazlası ve averajla 14. sıraya yükseldi.

4. haftaya 3'te 3 yaparak gelen ve ilk mağlubiyetini Denizlispor karşısında alan Eyüpspor ise maç fazlasıyla 3. sırada yer aldı. 

Eyüpspor 0–2 Denizlispor | MAÇ SONUCU

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