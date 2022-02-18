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Eyüpspor 1–1 Menemenspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında karşı karşıya gelen Eyüpspor ile Nasadoge Menemenspor, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Eyüpspor 1–1 Menemenspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 26. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Eyüpspor ile Menemenspor karşılaştı. Ev sahibi ekip 23. dakikada Ba ile öne geçse de maçın son dakikasında yediği golle yıkıldı.

90+5. dakikada Yalçın Kılınç attığı golle takımına 1 puanı getirdi.

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Popov, Mezague, Yalçın Kılınç, Mehmet Uslu (Dk. 73 Mete Kaan Demir), Timur Temeltaş (Dk. 46 Sekidika), Badji, Ahmed İldiz (Dk. 63 Bekir Yılmaz), Oğulcan Çağlayan, Umut Bulut, Dibba

Nasadoge Menemenspor: Batuhan Şen, Mahmut Akan (Dk. Oğuzhan Aydoğan-Dk. 88 Kerem Paykoç), Oğuzhan Çapar, Anıl Yaşar, Emre Adıgüzel, Cisse, Muhammed Ertürk, Ba (Dk. 83 Jiakponna), Abdullah Aydın (Dk. 70 Emir Şenocak), Batuhan Kırdaroğlu, Ahmet Sagat (Dk. 83 Kehinde)

Goller: Dk. 23 Ba (Nasadoge Menemenspor), Dk. 90+4 Yalçın Kılınç (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Yalçın Kılınç (Eyüpspor), Dk. 36 Emre Adıgüzel, Dk. 49 Ba (Nasadoge Menemenspor)

 

Hakemler: Caner Ak, Murat Şener, Burak Cansız

Maçın özetini izlemek için tıklayabilirsiniz.

Eyüpspor 1–1 Menemenspor | Maç sonucu, özeti

Bölge Gündem Editör Ekibi
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