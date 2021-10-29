Eyüpspor 2 -0 Ankaragücü | Maç sonucu, özeti

TFF 1. Lig'de bir üst lige çıkabilmek için verilen mücadelede 10 hafta geride kaldı. Zorlu maratonda mücadele ligin 11. haftası ile kaldığı yerden devam etti. Bu kapsamda Eyüpspor'un evinde Ankaragücü'nü konuk etti.

Stat: Eyüp

Hakemler: Yasin Kol, Muhammet Yumak, Gökmen Baltacı

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Uğur Akdemir, Bülent Uzun, Mezague, Yasin Kılınç, Timur Temeltaş, Gökcan Kaya (Dk. 71 Caner Hüseyin Bağ), Mikail Okyar (Dk. 61 Enes Keskin), Umut Bulut, Pa Dibba (Dk. 84 Erencan Yardımcı), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 84 Muhammed Akarslan)

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Pinto, Abdullah Durak (Dk. 73 Ali Kaan Güneren), İshak Çakmak (Dk. 46 Chahechouhe), Zahid, Mehmet Murat Uçar (Dk. 84 Cem Ekinci), Ariyibi (Dk. 62 Owusu), Eren Derdiyok (Dk. 62 Nadir Çiftçi)

Goller: Dk. 81 Umut Bulut, Dk. 85 Muhammed Akarslan (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk 18 Cenk Ahmet Alkılıç, Dk. 70 Yalçın Kılınç, Dk. 85 Çağlar Şahin Akbaba, Dk. 90 Bülent Uzun (Eyüpspor), Dk. 45+1 Erdem Özgenç, Dk. 63 Yusuf Abdioğlu (MKE Ankaragücü)

Bu sonuçla başkent temsilcisi namağlup unvanını kaybederek 24 puanda kaldı. Eyüpspor ise 7. galibiyetini alarak 23 puana çıktı.

Eyüpspor - Ankaragücü maçının özetini izlemek için tıklayınız.