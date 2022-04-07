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  3. Eyüpspor 2 - 2 Altınordu | Maç sonucu

Eyüpspor 2 - 2 Altınordu | Maç sonucu

Spor Toto 1. Lig'de 31. haftanın son maçında Eyüpspor ile Altınordu, 2-2 berabere kaldı.

Eyüpspor 2 - 2 Altınordu | Maç sonucu

Spor Toto 1.Lig ’de 31.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Eyüpspor  ile Altınordu karşı karşıya geldi.  Spor Toto 1. Lig'de 31. haftanın son maçında Eyüpspor ile Altınordu, 2-2 berabere kaldı.

Stat: Eyüp

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Serdar Diyadin, Nurettin Dinçer Demir

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Popov, Mezague, Buatu, Bülent Uzun, Timur Temeltaş (Dk. 67 Bekir Yılmaz), Taşkın İlter (Dk. 67 Ahmed Ildız), Oğulcan Çağlayan, Thill, Pa Dibba (Dk. 62 Caner Hüseyin Bağ), Umut Bulut (Dk. 84 Enes Keskin)

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak, Volkan Fındıklı, Erdi Dikmen, Ali Dere, Kubilay Aktaş, Metehan Yılmaz (Dk. 59 Sami Satılmış), Ahmet İlhan Özek (Dk. 90 Yusuf Yalçın Arslan), Recep Aydın, Şeref Özcan (Dk. 58 Emircan Gürlük), Hüsamettin Yener (Dk. 90+5 Anıl Arıcıoğlu)

Goller: Dk. 45+1 Timur Temeltaş (Penaltıdan), Dk. 78 Thill (Eyüpspor), Dk. 60 Ahmet İlhan Özek, Dk. 64 Emircan Gürlük (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 30 Ahmet İlhan Özek, Dk. 86 Erdi Dikmen (Altınordu), Dk. 58 Timur Temeltaş (Eyüpspor)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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