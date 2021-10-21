Her geçen hafta heyecan dozunun giderek arttığı TFF 1. Lig'de futbol şöleni 10. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda haftanın açılış maçında galibiyeti hedefleyen iki takım Eyüpspor ve Adanaspor kozlarını paylaşacak. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Eyüpspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. İşte o soruların cevapları...

EYÜPSPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor - Adanaspor maçı 22 Ekim 2021 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyeti almak istediği bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Eyüp Stadyumu'nda oynanacak.

EYÜPSPOR - ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor - Adanaspor maçı TRT Avaz ve Bein Sports Max 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı TRT Avaz'dan şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Arslan'ın yardımcılıklarını Deniz Turgut ve Ali Can Alp yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Şevket Teker görev alacak.