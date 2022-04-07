Spor Toto 1.Lig ’de 31.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Eyüpspor ile Altınordu arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda maçı izlemek isteyenler için Eyüpspor - Altınordu maçı canlı izle | Eyüpspor - Altınordu maçı TRT Spor HD canlı yayın izle linki haberimizde...

EYÜPSPOR - ALTINORDU MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında Eyüpspor ile Altınordu arasında oynanacak maç, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü Eyüp Stadyumu’nda oynanıyor. Zorlu müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Dinçer Demir yapacak.

EYÜPSPOR - ALTINORDU MAÇI CANLI İZLE

EYÜPSPOR - ALTINORDU MAÇI TRT SPOR HD CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

EYÜPSPOR - ALTINORDU MAÇI TRT SPOR HD CANLI YAYIN İZLE LİNKİ