TFF 1. ligde ilk hafta maçlarının sona ermesinin ardından gözler ikinci hafta maçlarına çevrilmişti. İkinci hafta karşılaşmasında Eyüpspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Maçı izlemek isteyenler Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki başlıklarını araştırıyor.

EYÜPSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü maçı 21 Ağustos 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.15'de başlayacak. Maç İstanbul'da, Eyüp Stadyumu'nda oynanacak. Heyecan dolu bu mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecekler.

Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü maçının hakemi Davut Dakul Çelik olacak. Çelik'in yardımcılıklarını Baran Eraslan ve Güner Mumcu Taştan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olacak.

EYÜPSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

EYÜPSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü maçı TRT Spor'dan şifresiz olarak izlenebilecek. TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

EYÜPSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ